Nahuel Perez Biscayart, chi è: vita, film, televisione

Nahuel Pérez Biscayart, è nato a Buenos Aires, il 6 marzo del 1986. Ha 35 anni ed è un attore argentino. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Buenos Aires, prima di appassionarsi alla recitazione. Giovanissimo, inizia a lavorare per il cinema e il teatro in una serie di piccoli ruoli e nel 2008 vince il Rolex Grant, grazie al quale può trasferirsi a New York, dove per un periodo si unisce a The Wooster Group, celebre compagnia teatrale indipendente.

I film più recenti in cui ha preso parte sono:

120 battiti al minuto (120 battements par minute), regia di Robin Campillo (2017)

Ci rivediamo lassù (Au revoir là-haut), regia di Albert Dupontel (2017)

Si tu voyais son cœur, regia di Joan Chemla (2017)

Agadah, regia di Alberto Rondalli (2017)

Sem Seu Sangue, regia di Alice Furtado (2019)

El Prófugo, regia di Natalia Meta (2020)

Lezioni di persiano (Persian Lessons), regia di Vadim Perelman (2020)

Nel 2017 vince il premio come Miglior attore europeo per il film 120 battiti al minuto.