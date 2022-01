Oroscopo Branko domani, 27 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO BRANKO – E’ un momento delicatoo sul lavoro? C’è qualche tensione di troppo con il partner? Fatevi guidare dai pianeti che sono nel vostro segno, seguendo i consigli dell’astrologo Branko.

Oroscopo Branko domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: Per chi è single, potrebbe essere il momento ideale per incontrare l’anima gemella di tutta una vita. Per il lavoro, rimani fermo sulle tue posizioni sostenute da un sapere accademico.

Toro: La giornata potrebbe presentarti qualche disguido o fastidio; create buone relazioni con gli altri, che ti potrebbero essere di aiuto per superare qualche difficoltà incombente.

Gemelli: Avete una ottima energia in queste giornate; usatela per proseguire sulla strada verso i vostri obiettivi. Avete lavorato tanto; la metà ormai è vicina!

Cancro: site bravi nel fare lavoro di squadra, ma solo quando riuscite a tenere il nervosismo sotto controllo. Il vostro ovviamente, ma non fatevi trascinare nemmeno da quello degli altri.

Oroscopo Branko domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: Rilassatevi e armatevi di pazienza. Incontrerete qualche ostacolo, che supererete solo all’inizio del nuovo mese. Per ora cercate quindi di rilassarvi, non è ancora arrivato il momento di agire.

Vergine: seguite il vostro istinto; fidatevi e sappiate che vi sta portando nella giusta direzione. Intanto impegnatevi a lasciare andare le cattive abitudini, soprattutto quelle che avete quando vi sedete a tavola.

Bilancia: Siete di buon umore, e questo fa bene anche a chi vi sta attorno. Però attenzione alla salute: controllate la pressioni sanguigna, fisicamente siete più tesi di quanto immaginate.

Scorpione: Oggi è uno di quei giorni da segnare sul calendario: avete la possibilità di aprire tutte le porte. Sfruttatela al meglio, ma senza farvi prendere dall’impazienza.

Oroscopo Branko domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: Avete la fortuna con voi, ma a patto che ssappiate adattarvi. Non combattete quando non serve, sprecate solo energie preziose. E infatti siete anche stanchi; cercate di dormire di più.

Capricorno: Il vostro ottimismo oggi è contagioso per chi vi sta vicino. siete anche in ottima forma fisica; cogliete l’occasione per perdere qualche brutta abitudine.

Acquario: Affrontate la vostra situazione finanziaria senza paura; vi farà sentire meglio. Attenzione a non essere troppo impulsivi però; meglio farsi aiutare con qualche saggio consiglio.

Pesci: Siete voi oggi che dirigete il gioco, anche in campo lavorativo. Per questo non vale la pena di lasciarvi trascinare in discussioni; mantenete la cama e avrete ragione facilmente.