Oroscopo domani, 27 gennaio: previsioni per tutti i segni

Stelle favorevoli o contrarie? Un’occchiata alle previsioni della giornata di domani in base al piano astrale, segno per segno. Per sapere se è il momento giusto di buttarsi, o è meglio attendere congiunzioni più favorevoli.

Per il nati dell’Ariete

La Luna è alleta col Sagittario e vi sostiene permettendovi di essere più equilibrati. Approfittatene per gestire il rapporto con un familiare, anche se i vostri desideri non sono gli stessi.

Per i nati del Toro

Giornata in fermento, con Marte e Mercurio dalla vostra parte, e Urano nel vostro cielo. Idee e progetti spuntano ovunque, ma ricordate che non potete fare tutto in una volta.

Per i nati dei Gemelli

La Luna è contraria, e questo metterà sul vostro commino qualche ostacolo. Avete però Saturno come alleato, che vi indicherà la vvia migliore per risolvere un problema in amore.

Per i nati del Cancro

Mercurio opposto vi costringe a essere sotto esame, che sia al lavoro oppure in fmiglia, per qualche distrazione. Non rispondete dando sfogo all’orgoglio; se avete sbagliato, chiedete semplicemente scusa.

Per i nati del Leone

Avete Urano ostile in Toro, quindi evitate di strafare. Non accettate ogni inviti che vi fanno, o non riuscirete ad arrivare a fare tutto.

Per i nati della Vergine

State lavorando duramente, ma più che complimenti vi arriveranno critiche; è il risultato della Luna contraria in Sagittario. Non prendetela sul personale, e rilassatevi in famiglia.

Per i nati della Bilancia

Siete di fronte a una scelta elicata in ambito professionale: prendete tempo, perché fra poco le stelle saranno più favorevoli. Saturno vi aiuterà a trarre esperienza dagli errori del passato.

Per i nati dello Scorpione

Avete idee veramente brillanti, anche grazie a Mercurio in Capricorno. Prima di parlarne, però, valutate la persona che vi ascolta; meglio che sia in sintonia con voi.

Per i nati del Sagittario

Una giornata piena di impegni, a causa della Luna quadrata a Giove, ma anche divertente e piacevole. Purtroppo un disguido vi farà mancare a un apppuntamento; prendetela con filosofia.

Per i nati del Capricorno

Arriva un imprevisto, ma coglietelo come un’occasione; ne uscirà un programma nuovo e interessante. Con Mercurio congiunto, l’arte della comunicaziione sarà la vostra arma segreta sul lavoro.

Per i nati dell’Acquario

Il Sole otrebbe aiutarvi a far germigliare i semi dei progetti che avete seminato ormaai da tempo. anche in amore avete tante energie positive da spendere.

Per i nati dei Pesci

La Luna in Acquario quadrata a Giove è nel vostro segno; significa che è meglio rimandare acquuisti costosi, e rivalutare con calma ogni dettaglio. In amore arrivano sorprese dall sapore intrigante.