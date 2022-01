Radha Mitchell, chi è: vita, età, film, carriera

Il suo nome all’anagrafe è Radha Rani Amber Indigo Ananda Mitchell, è nata a Melbourne, in Australia, nel giorno 12 novembre del 1973, deve compiere 49 anni.

Radha è un’attrice australiana.

Sua madre era una modella diventata stilista e suo padre era un regista. I suoi genitori divorziarono quando lei era molto giovane. Grazie ai suoi genitori ebbe un’educazione spirituale, traendo ispirazione dalla cultura indù. Il suo nome, Radha, deriva dall’induismo e significa “Dea dell’amore”. Le altre parti del suo nome sono sempre di origine indiana: sono Rani (“Regina”, moglie di Raja) e Ananda (da Ananda, “Gioia/beatitudine/gioia beata”). Ha iniziato la sua carriera nella soap opera australiana Neighbors, dove ha interpretato il ruolo di Cassandra Rushmore per tre anni. In seguito ha iniziato a rendersi famoso grazie ad alcuni film che hanno avuto un enorme successo nel Paese. Nel 2000, ha ottenuto un ruolo nel film di fantascienza Pitch Black.

Ha interpretato la moglie di Colin Farrell nel film “Connecting with a Killer“. Il 2004 è stato un punto di svolta quando ha recitato in film sempre più importanti come Neverland – A Life’s Dream e Melinda e Melinda, in cui lo stesso Woody Allen ha recitato. Ha anche recitato in “Man on Fire” di Tony Scott con Denzel Washington nel 2004.

Nel 2007 ha recitato in Feast of Love di Robert Benton e nel 2008 è apparsa in Code di Mimi Ryder.

È vegetariana e pratica yoga.