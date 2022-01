Doc – Nelle tue mani: trama, cast, serie tv

“Doc – Nelle tue mani” è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 dal 2020 e scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli. La prima stagione è stata diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, la seconda da Beniamino Catena e Giacomo Martelli.

Trama

Andrea Fanti è un medico di talento e di successo che lavora presso il Policlinico Ambrosiano di Milano, dove è Responsabile del reparto Medicina Interna. Un giorno, il padre di un ragazzo appena morto in reparto è andato in ospedale con una pistola e gli ha sparato alla testa, non uccidendolo ma provocandogli danni irreversibili alla fronte: trauma che ha causato la perdita dalla memoria di 12 anni di vita. Per questo, per la prima volta, è passato da medico autorevole a semplice paziente.

A volte espulso nella memoria di un passato ormai incomprensibile, non può più vivere normalmente, immerso in un mondo sconosciuto e avanzato, dimenticando completamente le persone che ama, che considera estranee. Costretto a ricominciare gran parte della sua vita, l’ospedale sarà l’unico posto dove Andrea si sentirà veramente a casa, cercando di costruirsi un nuovo futuro.

Cast

Andrea Fanti – Luca Argentero;

Giulia Giordano – Matilde Gioli;

Riccardo Bonvegna – Pierpaolo Spollon;

Cecilia Tedeschi – Alice Arcuri;

Agnese Tiberi – Sara Lazzaro;

Elisa Russo – Simona Tabasco;

Gabriel Kidane – Alberto Malanchino;

Carolina Fanti – Beatrice Grannò;

Damiano Cesconi – Marco Rossetti;

Alba Patrizi – Silvia Mazzieri;

Teresa Maraldi – Elisa Di Eusanio;

Enrico Sandri – Giovanni Scifoni;

Edoardo Valenti – Gaetano Bruno;

Lorenzo Lazzarini – Gianmarco Saurino;

Lucia Ferrari – Giusy Buscemi;

Umberto Caruso – Massimo Rigo;

Massimo Gentile – Lorenzo Frediani;

Fabrizia Martelli – Pia Lanciotti.