Oroscopo Branko domani, 28 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO BRANKO – L’astrologo Branko regala consigli e suggerimenti per gestire la vostra giornata al meglio. Cosa suggeriscono i pianeti per l’amore e la carriera? Scopriamolo insieme

Oroscopo Branko domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: E’ la giornata giusta per mostrarvi, dichiarando le vostre idee e la vostra posizione. Questa è la strada giusta per soddisfare la vostra esigenza di libertà, ma a patto che manteniate sempre la calma.

Toro: Una telefonata inattesa o un incontro fortuito riporteranno il vostro passato davanti ai vostri occhi. E’ un periodo stancante; avete bisogno di riposarvi di più.

Gemelli: siete sulla strada per la concretizzazione dei vostri progetti. Avete energie in abbondanza, ma cercate di usarla in modo equilibrato.

Cancro: Il vostro entusiasmo è quello che serve per far funzionare il lavoro di squadra. Ma attenzione a non pressare troppo gli altri, potreste creare tensioni.

Oroscopo Branko domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: Rischiate di lasciarvi prendere dal nervosismo. Trovate il modo di rilassarvi, ricordando che in breve tempo supererete gli ostacoli che state incontrando al momento.

Vergine: Ascoltate il vostro intuito, perchè oggi vi dirà solo cose giuste. E intanto mettete fine a qualche cattiva abitudine; soprattutto a tavola, è ora di rimettersi in regola.

Bilancia: L’ottimismo e l’entusiasmo vi accompagnano, ma attenzione al rovescio della medaglia. Un simile atteggiamento può farvi stare troppo su di giri, e invece dovete tenere soto controllo la pressione sanguigna.

Scorpione: La giornata di oggi vi aprirà tantissime porte; è il momento di cogliere al volo le opportunità migliori. Ma non lasciatevi prendere dalll’impazienza!

Oroscopo Branko domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: Avete la fortuna come alleata, non potete che rilassarvi. E anche riposarvi: non dormite abbastanza! Cambiate qualche abituddine e andate a dormire presto.

Capricorno: Ottimismo e buon umore sono i protagonisti di oggi; riuscirete persino a contagiare gli altri. Mantenetevi in salute, e migliorate le vostre abitudini quando siete a tavola.

Acquario: Affrontate seriamente le questioni finanziarie senza rimandare; anzi giocate di anticipo. Mettete da parte l’impulsività e regalatevi una giornata di relax.

Pesci: Oggi riuscirete a portare i vostri colleghi dalla vostra parte, senza problemi. Ma lasciate stare le discussioni: avrete comunque ragione dialogando con calma.