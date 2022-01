Oroscopo domani, 28 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

Con l’arrivo del weekend, qualche suggerimento dalle stelle per sapere come comportarsi, a cosa fare attenzione e quali attività sono favorite. Segno per segno, le indicazioni per i più fortunati del momento, e per chi deve muoversi con un po’ più cautela.

Per il nati dell’Ariete

State vicino a un amico: non fate promesse che sono fuori dalla vostra portata, ma regalate il vostro ascolto. Potrete aiutarlo a chiarirsi le idee e a essere più tranquillo.

Per i nati del Toro

Con Venere e Marte vostri complici, non potrete che avere una storia lanciata sulla via dell’ufficialità e magari di qualche grande passo. Curate anche la vostra salute: bando alla pigrizia, copritevi bene e passeggiate all’aperto.

Per i nati dei Gemelli

Oggi la Luna vi è opposta, e potrebbe concretizzarsi con un collega che vuole inserirsi nelle vostre questioni professionali. Esercitate la pazienza tenendo un atteggiamento il più possibile distaccato.

Per i nati del Cancro

Avete una gran voglia di liberà e movimento; è il risultato di Marte avverso. Giornata molto attiva quindi, e per questo stancante. L’amore intanto viaggia sul filo delle emozioni poco controllabili.

Per i nati del Leone

Con voi c’è la Luna benevola in Sagittario; riuscirete quindi a essere più disponibili e teneri con il partner, e anche ad accettare – con fatica – qualche compromesso. Avete anche Saturno contro, quindi meglio ritagliarvi spazio per il riposo.

Per i nati della Vergine

Avete necessità di rivendicare ciò che vi spetta di diritto; con un po’ di controllo, riuscirete a farlo con saggezza e tenendo i toni calmi. Attenzione agli amici; c’è qualcuno che vi promette aiuto, ma in realtà sta lavorando per fini personali.

Per i nati della Bilancia

Se siete in una nuova relazione è il momento per fare un passo avanti e consolidare; avete Saturno solidale. In ogni cas, ricordate che si ama chi si è accanto per quello che è: non cercate che diventi ciò che voi desiderate.

Per i nati dello Scorpione

Marte in Capricorno è dalla vostra parte, e quindi basta fermarsi a riflettere: questo è il momento giusto per agire. Lasciate andare questioni ormai vecchie e scrivete una nuova pagina

Per i nati del Sagittario

Le stelle di oggi vi spingono a prendervi le vostre responsabilità; darete così prova della vostra buona fede e del vostro impegno. Armatevi di paazienza con qualcuno che sembrava dalla vostra parte ma ora vi è contro: era solo una maschera.

Per i nati del Capricorno

Amore favorito, sia per chi è in coppia da tepo, sia per i single: basta dare fiducia all’altra persona. Giove dal segno dei Pesci vi è favorevole, quindi è il momento giusto per le negoziazioni.

Per i nati dell’Acquario

La Luna alleata di Saturno vi guida sul lavoro. Non temete quindi se non riuscite a portare tutto a compimento; riuscirete a farlo più avanti. Ora va bene così.

Per i nati dei Pesci

La Luna è ostile a Nettuno, e questo vi rende vulnerabili: avete bisogno di rassicurazioni da chi vi ama. Attenzione anche ai colleghi, che potrebbero usare la vostra necessità di conferma per portarvi dove vogliono loro.