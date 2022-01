Oroscopo Paolo Fox domani, 28 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX – Cercare un nuovo amore, gestire una relazione fissa, progettare un cambio di lavoro… Con la lettura delle stelle di Paolo Fox sarà più facile capire quando è il giorno giusto per agire, e quando invece rimandare.

Oroscopo Paolo Fox domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: Amore complicato, soprattutto per chi è indeciso fra due storie; avrete le idee più chiare solo a fine febbraio. Pazienza anche sul lavoro: i cambiamenti arriveranno con la primavera.

Toro: Inizia il week end, dedicatelo alle relazioni romantiche; magari organizzate una fuga con una persona speciale. Così potrete anche rilassarvi dalla tensione sul lavoro; potreste ritrovarvi a dover fare scelte importanti.

Gemelli: Ancora un po’ di attesa per l’amore; fra poche settimane, Venere creerà la iussta situazione. Per quanto riguarda il lavoro, meglio prendersi una pausa; chiudete tutto e non pensateci più fino a lunedì.

Cancro: In questi ultimi giorni del mese, in amore la situazione è un po’ tesa. Novità piacevoli sul lavoro, ma ricordate di fare attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: Oggi e il resto del fine settimana sarà interessante per l’amore, anche per chi è in cerca di una nuova relazione. Non abbassate la guardia però su altri temi: entro fine mese, dovete risolvere una delicata questione finanziaria.

Vergine: Le relazioni oggi vi spingono a essere paziente; non siete al 100 per cento, ed è ancora più difficile per chi si trova lontano dal partner. Il nervosismo si trascina anche in ambito professionale: cercate di rimandare compiti troppo impegnativi.

Bilancia: Per chi vive qualche tensione in amore, sappia che oggi è una giornata da bollino rosso: mantenete la calma o le cose potrebbero peggiorare. Sul lavoro avete diverse proposte: valutatele attentamente perché potrebbe esserci qualche trappola nascosta.

Scorpione: Per le relazioni, oggi dovetet fare attenzione ai nati del Sagittario; potrebbero nascere delle discussioni. Sooprattutto se si tratta di qualche ex. Sul lavoro, concentratevi sulle nuove opportunità e lasciate andare il passato.

Oroscopo Paolo Fox domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: E’ il venerdì giusto per chi sta aspettando di incontrare qualcuno per una storia romantica. Buona anche la situazione professionale, in particolare per chi lavora in proprio.

Capricorno: Fino alla fine del mese, giornate positive per quanto riguarda l’amore; per chi è single, è il momento giusto per cambiare il proprio status, se lo desidera. Buone proposte in arrivo sul lavoro, ma ci saranno anche esami importanti.

Acquario: La Luna favorevole vi regala situazioni intriganti nel campo delle relazioni d’amore. In campo professionale si presentano successi e anche ulteriori guadagni; però bisogna avere il coraggio di mettersi alla prova.

Pesci: In amore siate accorti, ed evitate qualsiasi tipo di provocazione. Calma anche sul lavoro: state alla larga dalle complicazioni e ragionate sulle scelte che avete fatto.