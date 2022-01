Pierpaolo Spollon, chi è: vita, età, fidanzata, film, serie tv

Pierpaolo Spollon è un attore italiano di 32 anni nato a Padova. Il pubblico lo apprezza soprattutto per le sue interpretazioni in romanzi Rai come La porta rossa, Lo studente, Che Dio ci aiuti e Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero e Matilde Gioli. Pierpaolo Spollon è anche il protagonista della serie tv Blanca, con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno.

Ma se Pierpaolo Spollon ha conquistato i suoi fan, poco si sa di chi ha conquistato il suo cuore. L’attore è molto introverso e non ha confermato una relazione. Uno dei suoi hobby è la musica. È un grande fan dei Led Zeppelin e un amante del vintage, del vinile e delle polaroid. Un’anima ironica e scaltra, affascinata dal passato e dalla grazia.

Instagram

Pierparolo Spollon ha circa 221.000 followers sul suo profilo Instagram. Condivide filmati della serie in cui è stata coinvolta, scatti di moda e alcuni momenti divertenti di offset con i suoi coetanei. Infine, ci sono momenti della vita privata in cui Pierre Paul mette in mostra la sua famiglia e i suoi cari.

Chi è Pierpaolo Spollon?