Alessandro Basciano, chi è: vita, età, moglie, grande fratello vip

Alessandro Basciano è nato il 1 giugno a Genova, sotto il segno dei Gemelli. La sua età oggi è di 30 anni.

Sappiamo che la sua altezza corrisponde a 1 metro e 85 centimetri, mentre non conosciamo il peso.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha un legame stupendo con sua madre Giovanna e la sorella Giorgia Nicole. Sua sorella è una modella è in passato ha partecipato a Ciao Darwin.

Nonostante la giovane età, Alessandro Basiano è già padre di un bambino di nome Niccolò. Si definisce un padre moderno che, dopo la separazione dall’ex compagna, ha cercato di portare i suoi figli ovunque, dalle cene con gli amici alle vacanze. Per Alessandro, suo figlio è il suo orgoglio e la persona che può aiutarlo al meglio ad affrontare le sue difficoltà quotidiane. I bambini sono la cosa più bella che gli possa capitare e per lui la preoccupazione principale è il suo benessere.

La madre del bambino si chiama Clementina Dreyu. Bisogna specificare che non era un’ex moglie, ma un’ex fidanzata. I due stavano insieme da cinque anni, quindi non è stato facile rompere la storia. Durante una puntata di Uomini e Donne che gli alti e bassi di questi anni hanno portato a una vita stressante. E con il suo ex partner che ha il potere di fermare la storia, non sta andando bene.