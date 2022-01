Oroscopo Branko domani, 29 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO BRANKO – parte ufficialmente il week end. Date un occhio ai consigli dell’astrologo Branko, per sapere come muovervi: sarà il momento per buttarvi sull’amore, o restare più in disparte? Ecco le previsioni per ogni segno

Oroscopo Branko domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: Avete le idee chiare e riuscite a esprimerle al meglio. Però ricordatevi che è sabato: mettete da parte il lavoro, e dedicatevi ai vostri passatempo preferiti.

Toro: Una questione decisa tempo fa vi angoscia: affrontatela di petto e risolvetela una volta per tutte. E quando si fa sentire la stachezza, ascoltatela e riposatevi per quanto necessario.

Gemelli: Realizzare i vostri desideri è il traguardo su cui avete sempre lo sguardo fisso. E’ una buona cosa, ma forse per certi aspetti state esagerando; valutate meglio la situazione.

Cancro: Vi sentite carichi e pronti a fare la vostra parte nel mondo. E’ un’ottima cosa, ma ascooltate anche il vostro corpo. Probabilmente avete bisogno di dormire di più.

Oroscopo Branko domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: La giornata parte col piede giusto: possibili nuovi incontri molto interessanti. La vostra mente è attivissima, ma serve un equilibrio con il fisico; concedetevi dei momenti di riposo.

Vergine: Siete un po’ al limite: avete fatto tanto, e ora dovete riposare. E’ anche il momento di farsi delle domande peersonali e capire come muovervi per realizzare i vostri desideri.

Bilancia: Ci sono in arrivo delle buone notizie, che vi faranno stare bene; quindi no alla rassegnazione davanti ai piccoli ostacoli. Nel caso, basta rallentare un po’ i ritmi.

Scorpione: L’energia è altalenante, quindi dovete regolarla al meglio. E’ giusto rallentare e riposarvi, ma questo non implica che dobbiate per forza isolarvi da tutti.

Oroscopo Branko domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: Avete una buona ispirazione che vi porta a compiere passi importanti nella giusta direzione. Ma questo è anche molto stancante; nonostante sia sabato, meglio programmare una serata dedicata al relax fra le mura di casa.

Capricorno: Avete molti amici fidati attorno; l’amicizia è per voi un sentimento primario. Ma evitate il giudizio anche su voi stessi: non siate così duri!

Acquario: La lucidità che vi accompagna oggi vi permette di illustrare le vostre idee e la vostra posizione con calma e chiarezza. Questo occupa moltissimo la mente: cercate uno svago che la faccia rilassare.

Pesci: La vita vi sta mettendo di fronte nuove opportunità, e siete abbastanza preparati da scegliere con saggezza. Evitate però di stare sempre slla difensiva, rischiate di incrinare le relazioni.