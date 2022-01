Oroscopo domani, 29 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

La posizione dei pianeti influisce su quanto avviene sulla Terra. questo è il presupposto dell’oroscopo. Chi sa leggere i piani astrali, può intuire quali congiunture, più o meno favorevoli, incontra sul proprio cammino.

Per il nati dell’Ariete

Avete Saturno a favore, quindi un sesto senso attivato e un ottimo senso pratico. Naturalmente vi servirà anche rigore, come chiede il pianeta.

Per i nati del Toro

Una idea geniale, ispirata da Urano, vi aiuterà a chiudere una irrisolta questione spinosa. Ci sono anche buone occasioni, ma valutatele approfonditamente.

Per i nati dei Gemelli

Oggi meglio rallentare: Giove quadrato in Pesci potrebbe farvi disperdere energie senza ottenere risultati. Meglio concedervi un po’ di tempo a contatto con la natura.

Per i nati del Cancro

La Luna avversa vi rende nervosi; dopotutto proprio da qui nasce l’espressione “avere la luna storta”. Cercate delle attività che vi donino serenità.

Per i nati del Leone

Purtroppo è una giornata impegnativa: Saturno e Urano sono sfavorevoli, e vi mettono di fronte ciò da cui volevate fuggiire. Se nascono discussioni, evitate di rivangare il passato.

Per i nati della Vergine

Avete Nettuno ostile, quindi attenti a non osare troppo; restate con i piedi per terra. Un po’ di cambiamenti sul lavoro, anche nel gruppo dei colleghi.

Per i nati della Bilancia

Una giornata faticosa, soprattutto a causa della Luna in Capricorno. Poche le energie fisiche; in questo caso, l’origine è da ricercare in cattive abitudini alimentari.

Per i nati dello Scorpione

Cercate un equilibrio: avete Marte alleato ma Saturno contro che vi mette un freno. Cercate di essere più in sintonia con i colleghi, e riconoscenti con i familiari che vi aiutano.

Per i nati del Sagittario

Avete bisogno di pace e di riposo, considerando anche che avete Giove nemico. Saturno invece vi aiuterà nelle questioni di cuore.

Per i nati del Capricorno

E’ il momento della vostra rivincita su chi non cedeva in voi: avete la Lunca alleata con Giove e Marte. Spazio al buon umore, ma non sprecate troppe energie.

Per i nati dell’Acquario

Per le coppie di lunga data, è il momento per progetti comuni che mantengano viva la passione. Invece per chi è single, abbiate fiducia in un prossimo incontro. Intanto, impegnatevi nel far quadrare i conti.

Per i nati dei Pesci

Plutone rinvigorisce la vostra passionalità; il vostro partner ne sarà sedotto. Urano d’altro canto vi regala mille idee ottime, tutte sa seguire.