Oroscopo Paolo Fox domani, 29 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX – Segno per segno, Paolo Fox legge i cieli per consigliare come passare al meglio il fine settimana. E’ bene sapere in anticipo se ci sono tensioni in famiglia, oppure se è il momento di dedicarvi alle vostre passioni.

Oroscopo Paolo Fox domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: Nonostante sia sabato, ppotreste dedicarvi al lavoro; è il momento giusto per qualche investimento sul lato professionale. Più difficile l’amore invece, ci sono polemiche in arrivo con il partner.

Toro: Avete tanti pianeti dalla vostra parte, che vi sostengono nelle relazioni. E anche nel lavoro: ci sono belle notizie in arrivo soprattutto per chi è un libero professionista.

Gemelli: La giornata inizia con poche energie, ma il pomeriggio andrà sicuramente molto meglio. Avrete qualche buona idea in ambito professionale, per superare questioni legate al passato.

Cancro: Gli ultimi giorni di gennaio sono strani: il vostro piano astrale non è chiaro. Fate quindi attenzione un po’ a tutto, prima di agire. Da metà febbraio, situazione più positiva sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: Pazienza con il vosstro partner; è inutile arrabbiarsi, il rapporto dipende anche da voi. Se siete fra coloro che stanno per iniziare un nuovo lavoro, è davvero il momento giusto.

Vergine: Sabato pomeriggio è il momento ideale per riportare vitalità nelle storie d’amore. Abbiate fiducia anche per quanto riguarda il lavoro; arrivano soluzioni per problemi del passato.

Bilancia: Fine settimana così così. Soprattutto nel rapporto con gli altri, fate attenzione e agite con calma; le polemiche sono dietro l’angolo.

Scorpione: Se .cercate di rendere il vostro sabato intrigante, le persone adatte sono quelle nate sotto il segno del Capricorno o della Vergine. Sul lavoro impegnatevi di più per far decollare una nuova collaaborazione.

Oroscopo Paolo Fox domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: Ultimi giorni del mese piuttosto intriganti; ma c’è qualcosa che vi tiene ancorati nel passato. Febbraio potrebbe portarvi novità in ambito professionale.

Capricorno: Congiunzione astrale molto favorevole in questo finale di mese, con giornate davveroo importanti. Sfruttatele soprattutto per il lavoro.

Acquario: Giorni favorevooli per l’amore; per chi è single, arriveranno occasioni importanti. Ci sono ostacoli da superare sul lavoro; cercate di farlo senza creare troppa confusione.

Pesci: oggi è il momento di lavorare sul rapporto con il partner, perché sicuramente vedrete miglioramenti. Stelle molto attive anche in campo professionale: ci potrebbero essere nuove opportunità.