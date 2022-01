Sonia Bruganelli, chi è: vita privata, marito, figli, grande fratello vip

Sonia Bruganelli nasce a Roma il 20 Febbraio del 1974. Ha 47 anni e il suo segno zodiacale è Pesci. Fin da bambina ha avuto la passione per la moda e una volta adulta ha iniziato la sua carriera di modella e ragazza immagine. Proprio per via del lavoro ha conosciuto Paolo Bonolis, l’uomo che è diventato suo marito nel 1997.

Sonia è diventata nota al grande pubblico proprio nel 2021 grazie alla sua partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip 6.

Vita Privata

Dalla loro unione nascono tre splendidi: Silvia, Davide e Adele. Una delle figlie , Silvia, è nata con una disabilità motoria e soffre di cardiopatia. Riguardo a questo argomento Sonia ha molto sensibilizzato l’opinione pubblica e ha dato il suo supporto a tutte quelle famiglie che vivono con un figlio disabile.

La loro è una famiglia allargata, dal momento che Paolo aveva già avuto due figli da un precedente matrimonio: Stefano e Martina, entrambi residenti in America.