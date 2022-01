Andrea Offredi, chi è: età, fidanzata, uomini e donne, c’è posta per te

Andrea Offredi nasce il 17 febbraio del 1988 a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. Attualmente ha 33 anni.

Andrea Offredi è divenuto un volto noto al grande pubblico per aver partecipato nel 2012 a Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Claudia D’Agostino è stata la scelta di Andrea; alla fine del suo trono, infatti, il ragazzo ha scelto proprio lei dichiarandole il suo amore. Tuttavia questalove story non ha avuto un lieto fine e i due si sono lasciati.

Al momento non si hanno notizie riguardo la sua situazione sentimentale, ma c’è chi vocifera che l’ex tronista sia impegnato con una donna la cui identità non è ancora nota.

Oggi è uno dei postini di C’è Posta per Te e riguardo a questo, Andrea ha dichiarato:

“C’è una cosa che non si vede in tv, quando Maria racconta la storia. Lì è la prima volta che noi postini scopriamo il motivo per cui coloro che siamo andati a cercare sono in trasmissione. Rimaniamo dietro le quinte, con uno schermo davanti, immersi nel buio. Non riesco a trattenere le lacrime. Siamo tutti così catturati dal loro vissuto da sentirci vicinissimi alle loro emozioni.”