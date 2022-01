Gianfranco Apicerni, chi è: età, fidanzata, uomini e donne, c’è posta per te

Gianfranco Apicerni, ha 36 anni, nasce a Roma il 4 aprile del 1985. Il suo segno zodiacale è Ariete. E’ laureato in marketing e ha sempre amato il mondo dello spettacolo non ha mai smesso di studiare. Dopo la laurea e gli studi di recitazione, Apicerni è diventato un imprenditore.

E’ noto al grande pubblico per essere uno dei postini della fortunata trasmissione di Maria De Filippi “C’è posta per te“.

Fidanzata

Nel 2011 arriva allo studio di Uomini & Donne nel ruolo di tronista, uscendo dal programma con la corteggiatrice Valeria Bigella. Purtroppo la loro love story non ha un lieto fine e i due hanno rotto la relazione. Dopo Valeria Bigella, Gianfranco ha avuto una storia con Lucrezia Gizzi, ma purtroppo anche questa storia non è andata per il meglio.

Attualmente è sentimentalmente impegnato con la modella brasiliana Daniella Moraes.