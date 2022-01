Marco Bocci, chi è: vita, età, serie tv, vita sentimentale

Marco Bocci, all’anagrafe Marco Bocciolini, nasce il 4 Agosto del 1978 a Marsciano, in provincia di Perugia. Ha 43 anni e il suo segno zodiacale è Leone.

Fin da bambino mostra la sua predilezione per la recitazione cosa che lo porta ad ottenere il diploma al Conservatorio Teatrale d’Arte drammatica “La scaletta” di Roma. Dopo aver recitato in diversi spettacoli teatrali, è approdato in televisione, consacrando la sua carriera.

Carriera

Nel 2008 Marco Bocci diventa noto al grande pubblico grazie all’interpretazione del commissario di polizia Nicola Scaloja nel film “Romanzo Criminale”. In seguito, nel periodo 2011 -2014, occupa un ruolo principale vestendo i panni di Domenico Calcaterra nella serie tv Squadra Antimafia – Palermo Oggi.

Vita sentimentale

Marco è sposato dal 2014 con l’attrice Laura Chiatti. Dalla loro unione sono nati due bambini: Enea, nato nel 2015 e Pablo nel 2016. Prima della relazione con Laura Chiatti, Marco Bocci ha avuto una relazione con la cantante Emma Marrone.