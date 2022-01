 Oroscopo Branko domani, 30 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO BRANKO – Ultimo fine settimana di gennaio 2022. Cosa ci consigliano le stelle? L’astrologo Branko legge i movimenti dei pianeti per dare le migliori indicazioni, segno per segno, su amore, relazioni, salute e progetti. Tenetene conto, per una domenica più serena.

Oroscopo Branko domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: La lucidità mentale di oggi vi aiuta a trovare il giusto equilibrio. Ma non siate troppo seri nl gestire le vostre faccende, avete anche bisogno di svago.

Toro: La procrastinazione serve solo ad aumentare l’ansia. Affrontate di petto quella situazione irrisolta da troppo tempo e chiudetela definitivamente. Vi sentirete meglio.

Gemelli: Siete sempre lanciati per cercare di realizzare ogni vostro obiettivo. Questo vi fa essere coraggiosi e anche intraprendenti, ma non si può sempre viaggiare a mille girii. Cercate di rallentare ogni tanto

Cancro: Avete voglia di portare il vostro contributo al mondo, quindi oggi siete ben predisposti a ogni forma di collaborazione. Ma non sottovalutate la stanchezza che ne può derivare: dovreste dormire di più.

Oroscopo Branko domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: Incontri importanti oggi, per una giornata davvero favorevole per voi. Non siate però troppo concentrati solo sull’aspetto mentale; ascoltate di più anche il vostro fisico.

Vergine: Una domenica riflessiva, nella quale vi ponete molte domande sulle vostra vita. La risposta probabilmente sarà che dovete agire per realizzare i vostri sogni. Non isolatevi troppi però! Esiste un mondo fuori di voi e dei vostri pensieri.

Bilancia: Visto che è domenica, approfittatene per rallentare il ritmo e riposarvi; ne avete davvero bisogno. Potete rilassarvi inoltre: ci sono buone notizie in arrivo.

Scorpione: Rischiate di isolarvi troppo. Dedicate questa giornata a cercare di rilassarvi, magari facendo un po’ di attività fisica di resistenza. Meglio se in compagnia.

Oroscopo Branko domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: Avete un buon equilibrio e il vostro intuito sta lavorando bene. Ma siete anche parecchio stanchi; meglio passare una serata tranquilla in casa.

Capricorno: Le amicizie contano molto per voi. Cercate di dimostralo di più, riducendo il vostro atteggiamento spesso troppo duro. Con gli altri, ma anche con voi stessi! Siate più comprensivi.

Acquario: Oggi avete voglia di sentirvi utili. È una buona cosa, e il modo migliore è quello di lasciarvi il passato alle spalle; basta recriminare.

Pesci: Questa domenica vi porta nuove prospettive, e voi vi ritrovate ad ammirare nuovi orizzonti. Basta però chiudervi in voi stessi e stare sulla difensiva!