Oroscopo domani, 30 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

Com’è il piano astrale del vostro segno zodiacale in questa ultima domenica di gennaio? Per chi sa leggerne i movimenti, i pianeti possono essere grandi alleati, ma anche severi ammonitori. Meglio sapere quali situazioni sono favorite e in quali occorre muoversi con cautela.

Per il nati dell’Ariete

Aumenta la tensione e anche i ritmi cui siete sottposti; è il risultato di Marte in quadraura in Capricorno. L’unica soluzione è ritagliarvi del tempo per riposare.

Per i nati del Toro

Le stelle non aiutano le relazioni oggi; se già state vivendo qualche tensione, non potrà che acuirsi. Dovete mettere in campo maggior disponibilità all’ascolto e sfruttare l’empatia.

Per i nati dei Gemelli

Avete qualche problema in campo economico, e non potete fare tutto da soli; rivolgetevi a un esperto del settore. Esercitate la pazienza e la calma; così supererete gli ostacoli che bloccano la realizzazione dei vostri progetti.

Per i nati del Cancro

Giove in trigono vi aiuta ad avere un migliore senso pratico, e vi regala anche un pizzico di fortuna. Inoltre arriverà il consiglio di un amico; seguitelo con fiducia

Per i nati del Leone

Vi sstanno arrivando una serie di proposte in campo professionale. Considerate però che avete Saturno contro, mentre Giove è indifferente; questo significa usare il massimo dell’accortezza nel valutare le opzioni.

Per i nati della Vergine

Fate attenzione a ogni risvolto legislativo delle decisioni prese in ambito proessionale; purtroppo siete bersagliati da Giove. Almeno state per chiudere un lavoro noioso.

Per i nati della Bilancia

Siate aperti ai nuovi incontri; potrebbe proprio esseci la persona che farà battere il vostro cuore. Cauti invece nelle discussioni: avete Mercurio ostile, quindi gli scambi di opinione potrebbero divenire tesi.

Per i nati dello Scorpione

Giove che transita in Pesci è benevolo; quindi si prospettano viaggi e soggiorni fortunati. Potreste anche fare nuovi incontri interessanti. Dopotutto, avete Venere e Marte in Capricorno che sono vostri complici.

Per i nati del Sagittario

Saturno in Acquario aiuta le vostre relazioni; avrete una attestazione di stima da qualcuno che finora era stato diffidente nei vostri confronti. Attenzione però a non farvi rubare un’idea vincente: siate rapidi nel farvi avanti.

Per i nati del Capricorno

Il vostro cielo è favorevole all’amore: tutte le coppie vivranno una domenica di felicità. Per i single è il momento di ottimi incontri. Insomma, è il momento di cavalcare l’onda positiva del cambiamento.

Per i nati dell’Acquario

Cercate di tenere a bada l’impulsività, aizzata dal Sole quadrato a Urano. il rischio è di crearvi problemi con i colleghi.

Per i nati dei Pesci

La Luna vi spinge a mostrare i vostri sentimenti alla persona che amate; bastano anche piccoli gesti. Avete Giove nella vostra casa, quindi i rapporti con le altre persone sono positivi.