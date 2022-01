Oroscopo Paolo Fox domani, 30 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX – Le previsioni astrali per l’ultima domenica di gennaio, direttamente dal noto e amatissimo astrologo Paolo Fox. I pianeti danno le indicazioni giuste per sapere come e quando muoversi, o quando è invece il momento di essere più attenti. Ascoltiamoli.

Oroscopo Paolo Fox domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: Le domeniche di gennaio per voi sono complicate, soprattutto per l’amore; per fortuna questa è l’ultima. Da domani, state saldi sul lavoro, no ai colpi di testa.

Toro: Chiarezza nelle relazioni: è la giornata giusta per capire se una persona è davvero dalla vostra parte o fa il doppio gioco. State sereni sul lavoro: all’orizzonte c’è una promozione o un successo.

Gemelli: Giornata abbastanza buona per chi è in coppia, ma evitare assolutamente le discussioni legate al denaro. Preparatevi a una settimana interessante sul lavoro: farete nuove scoperte.

Cancro:È la giornata giusta per mettere le cose in chiaro nelle relazioni: affrontate argomenti scottanti. Sul lavoro si aprono nuove prospettive, ma cercate di individuare chi è sincero e chi no. State all’erta.

Oroscopo Paolo Fox domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: Per chi è single e cerca l’amore, ci vuole ancora un po’ di pazienza; non è il momento giusto per affrettare le cose. È però il tempo per pensare alla carriera: ci sono in arrivo nuove opportunità..

Vergine: Oggi avete le stelle dalla vostra parte. Approfittatene per mettere a posto le cose, per esempio chiarire un malinteso. Potreste anche eliminare qualche intoppo del passato che continua a frenarvi.

Bilancia:Una domenica un po’ squilibrata; tutto sembra essere contrario a voi, anche il partner. Cercate di mantenere la calma il più possibile.

Scorpione: È una giornata fortunata per voi. Potete mettere da parte i pensieri e le preoccupazioni; sono in via di risoluzione. Vale sia nella sfera personale che in ambito professionale.

Oroscopo Paolo Fox domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: È una domenica che promette davvero bene. L’amore fiorisce, sia per chi è in coppia che per chi è solo. Anche sul lavoro su intravedono nuovi incarichi in arrivo e quindi nuove interessanti prospettive.

Capricorno: Finale di mese molto promettente. Sono favoriti tutti i vostri progetti, sia in amore che sul lavoro. Sul lavoro, è il momento per dar partire nuove attività.

Acquario: Se state cercando l’amore, sappiate che questo è il momento in cui arrivano le novità: cercate di approfittarne. Le novità inoltre arrivano anche sul lavoro; finalmente avrete la risposta che attendevate.

Pesci: Proprio oggi potreste fare un incontro per voi davvero importante; quindi fate attenzione alle persone in cui vi imbattete. Le grandi opportunità potrebbero riguardare anche il vostro lavoro.