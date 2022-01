Cosa succede a chi mangia il prosciutto crudo con colesterolo e glicemia? Ecco la verità

Il colesterolo è una molecola che consideriamo ufficialmente “grassa” che si trova naturalmente nell’organismo ed è essenziale per alcune delle sue importantissime funzioni, come la vitamina D, la produzione di ormoni steroidei, ed è essenziale per il corretto funzionamento dell’organismo. Il colesterolo è prodotto dal fegato e poco colesterolo viene ingerito attraverso il cibo, anche se l’alimentazione combinata con stili di vita specifici può influire positivamente e negativamente sul suo valore. Ad esempio, la sedentarietà, il consumo di alcol e il fumo possono aumentare l’incidenza del colesterolo alto).

Colesterolo e salumi

Ci sono due tipi principali di colesterolo che si possono riconoscere nell’organismo, quelli “cattivi” chiamati LDL e quelli “buoni” chiamati HDL. Quando si parla di colesterolo si intende solitamente il primo, perché il colesterolo “buono” ha la funzione di controllare il suo omologo “cattivo”, limitandone così gli effetti.

In generale, quasi tutti i salumi andrebbero evitati per le persone con colesterolo alto, ad eccezione della bresaola o di altri salumi magri che possono essere mangiati abbastanza regolarmente.

Cosa succede alle persone che mangiano prosciutto con il colesterolo?

Mangiare grandi quantità di prosciutto crudo o cotto può portare a livelli elevati di colesterolo e sintomi tipici come affaticamento, emicrania, alitosi, infiammazioni in parti specifiche del corpo e dolore toracico. Il prosciutto, in particolare il prosciutto crudo, contiene in media 70 milligrammi di colesterolo per ettogrammo, mentre il prosciutto cotto è leggermente inferiore.

Il consiglio è di mangiare a piccole dosi, non più di 50-60 grammi a pasto, avendo cura di scegliere fette con il minor contenuto di grasso possibile, e scegliere fette che rimuovono i residui prima di servire.

È anche particolarmente utile scegliere un prosciutto di alta qualità che non contenga polifosfati o glutammato, “additivi” particolarmente problematici per le persone con questo particolare disturbo.

Le persone con glicemia alta possono mangiare il prosciutto crudo?

Di solito è a basso contenuto di carboidrati, il nutriente che ha il maggiore impatto sui livelli di zucchero nel sangue. Si scompongono in glucosio, uno zucchero semplice che aumenta la glicemia più delle proteine. Le persone con diabete dovrebbero limitare l’assunzione di carboidrati o consumare un livello costante di carboidrati durante il giorno per controllare adeguatamente i livelli di zucchero nel sangue. Uno svantaggio del prosciutto e di altre carni rosse trasformate è che aumentano il rischio di cancro al colon.

Quali sono i vantaggi del salame?

È una fonte di proteine. La quantità di grasso che contiene dipende in gran parte dalla qualità delle materie prime. Il grasso gioca un ruolo nelle proprietà organolettiche degli insaccati. Se consumate una porzione da 50 grammi di salame questo deve essere la principale fonte di proteine presente ​​in un pasto.

Ecco alcuni vantaggi del prosciutto: