 Oroscopo Branko domani, 31 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO BRANKO – Inizia una nuova settimana Si riprende il lavoro, gli impegni e la routine. Vi serve una mano? Ecco le previsioni di Branko, che legge la situazione astrale per dare consigli mirati.

Oroscopo Branko domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: Siete lucidi e razionali: è il momento di esprimere con determinazione la vostra posizione, specialmente sul lavoro. Poi però cercate un modo per rilassarvi; la mente deve staccare.

Toro: Giornata resa complicata da una questione legale rimasta in sospeso, che purtroppo torna a farsi sentire. Prendete coraggio e affrontatela; dopo vi sentirete stanchi ma sereni.

Gemelli: Continuate ad avere grandi sogni; è una buona cosa, ma ora è il momento di essere concreti e definire i dettagli. Avete molte eergie da spendere, ma ascoltatevi; quando siete stanchi fermatevi.

Cancro: Avete voglia di collaborare con gli altri per sentirvi utili. Non lasciatevi però prendere dall’orgoglio. quando le energie sono finite, riposate.

Oroscopo Branko domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: Una giornata vivace, piena di incontri piacevoli. La vostra fiducia sarà al massimo, ma evitate che vi trascini fino a esaurirvi; prendetevi il giusto tempo per riposare.

Vergine: Sentite che è il momento giusto per dedicarvi alla realizzazione dei vostri desideri. Se vi sembra di avere poche energie non vi serve dormire di più, ma anzi quello che vi manca è l’attività fisica.

Bilancia: Sono in arrivo buone notizie; magari le trovate proprio nella cassetta delle lettere. Se avete un progetto apeto non fatevi prendere dalla rassegnazione; impegnatevi di più.

Scorpione: Sentite la necessità di rallentare i rimti; assecondate questa richiesta, ma evitando di isolarvi. Conservate le energie e usatele in modo graduale.

Oroscopo Branko domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: Sentite la necessità di mettere equilibrio nella vostra vita, anche per potervi riposare di più. Restate a casa più spesso per rilassarvi.

Capricorno: Vi piace la compagni degli amici, che per voi sono molto importanti. Purtroppo però tendete a lasciarvi andare a giudizi duri. Siate più pazienti, con gli altri, ma anche con voi stessi.

Acquario: Sono momenti buoni per l’amore; se siete single in cerca dell’anima gemella, potrebbe arrivare un incontro molto interessante. Sul lavoro siete molto portati per il lavoro cerebrale; poi però cercate di svuotare la testa con attività leggere.

Pesci: Cercate di essere più aperti con gli altri e con stili di vita che differiscono dalle vostre idee. Diversamente, rischiate che la suscettibilità vi chiuda in un attegiamento difensivo.