Oroscopo domani, 31 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

Parte una nuova settimana, e siamo alle soglie del nuovo mese. Tante novità in arrivo per tutti i segni. Ecco qualche consiglio per gestire l’amore, il lavoro e gli imprevisti.

Per il nati dell’Ariete

I pianeti non sono in buona posizione: Marte, Venere e Mercurio vi sono sfavorevoli. Per questo ci sono in vista situazioni stressanti, sul lavoro e in amore.

Per i nati del Toro

Sono invece i nati di questo segno ad avere dalla loro parte Marte, Venere e Mercurio. E allora non resta che lasciarsi coccolare dalla fortuna: sono in arrivo belle sorprese, sul lavoro e anche nella relazioni romantiche.

Per i nati dei Gemelli

Un lunedì baciato dalla fortuna grazie alla Luna; è il momento giusto per dedicarsi all’amore. Qualche problema in più invece potrebbe esserci in campo professionale.

Per i nati del Cancro

Venere, Marte e Mercurio in Capricorno sono tutti in opposizione. Giornate complicate quindi, rese pensati anche dalla stanchezza. Cerca qualche valvola di sfogo dallo stress.

Per i nati del Leone

La Luna opposta ti mette di fronte una giornata no; sarai giù di corda per almeno un paio di giorni. Stringi i denti; presto andrà meglio.

Per i nati della Vergine

Giove in opposizione potrebbe creare qualche problema sul lavoro. Dalla vostra parte però avete Marte e Mercurio; avrete così le energie necessarie per affrontare gli imprevisti.

Per i nati della Bilancia

Non è un giorno favorevole; accusi la stanchezza, che può far nascere tensione con i colleghi. Dalla tua parte però hai la Luna, che ti sostiene nell’amore.

Per i nati dello Scorpione

Avete la Luna in posizione sfavorevole, quindi attenzione al classico malumore che questa situazione porta con sè. Evitate che la “luna storta” vi crei tensioni in famiglia.

Per i nati del Sagittario

Oggi e domani la Luna è in ottima posizione, e vi porterà fortuna sul lavoro; potrebbe arrivare quella telefonata che aspettate da tanto.

Per i nati del Capricorno

Avete in congiunzione favorevole i pianeti principali: Marte, Mercurio e Venere. Chi può fermarvi? Sono in vista opportunità e occasioni.

Per i nati dell’Acquario

La Luna vi è alleata sia lunedì che martedì; sono in arrivo buone notizie, sia sul lavoro che nell’amore. Cogliete le occasioni al volo.

Per i nati dei Pesci

Mercurio e Giove sono dalla vostra parte; significa che sul lavoro i vostri progetti si realizzeranno nel migliore dei modi.