Oroscopo Paolo Fox domani, 31 gennaio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX – Ultimo giorno del mese, primo giorno della settimana. Ma questo vale per il nostro calendario: i pianeti seguono il loro corso. Paolo Fox legge i piani astrali per noi e ci racconta cosa accade, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: Uscite da un periodo in cui avete permesso agli altri di guidare la vostra vita. E’ il momento di tornare protagonisti.

Toro: Vi sentite un po’ isolati rispetto alle persone che avete attorno. Ma questo non significa che deve mancare la fiducia nelle vostre capacità; è solo una sensazione di straniamento.

Gemelli: Continuate a lavorare sui vostri progetti, ma ricordate che gli intoppi sono normali; è in arrivo una piccola delusione. Combattetela diluendo le energie in modo da non restare a secco.

Cancro: L’umore sembra essere sulle montagne russe, faticate a vedere le cose da una prospettiva obiettiva. Per quanto vi facciano fretta, non è proprio il momento di prendere decisioni velocemente.

Oroscopo Paolo Fox domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: Sentite il bisogno di farti notare; cominciate ad agire allora. Ci sarà tempo poi per comunicare le vostre intenzioni.

Vergine: Avete buoni progetti in testa, ma questo è il monento per elaborare di più. E’ anche un modo per evitare, dopo, di dover modificare quello che avete già portato a termine.

Bilancia: E’ il giorno giusto per prendervi cura di voi, sia in termini di salute che come aspetto esteriore. Siete anche di ottimo umore, e trasmettete energia positiva a chi vi sta attorno.

Scorpione: Ci sono questioni irrisolte in famiglia che minano la vostra serenità. Ma evitate che l’ansia degli altri interferisca col vostro lavoro; non giova a nessuno.

Oroscopo Paolo Fox domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: Arrivano notizie da diversi fronti; la sfida per voi è quella di capire quel è la verità. E’ una situazione un po’ frustrante, ma tenete duro.

Capricorno: Periodo fortunato nelle relazioni con gli altri: ricevete attenzione e ammirazione. Ma non lasciate che questo vi distragga dalla vostra quotidianità; ricordate quali sono le priorità che vi siete dati.

Acquario: Oggi le emozioni sono molto forti, e questo potrebbe influenzare l’andamento della vostra giornata. Cercate di mantenere il sangue freddo e la testa sgombra.

Pesci: Finalmente vi lasciate alle spalle le tensioni dovute a problemi economici. C’è spazio per coordinare la vostra creatività con il giusto grado di giudizio critico.