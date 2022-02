Gianmarco Antinolfi, chi è: età, imprenditore, fidanzata, grande fratello vip

Gianmaria Antinolfi nasce a Napoli il 30 giugno 1985. Ha 36 anni e il suo segno zodiacale è Cancro.

DI professione fa l’imprenditore gestisce, infatti, due importanti società di moda: Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco.

Gianmaria ha conseguito la laurea nella facoltà di Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. In seguito ha preso un master in Management all’Università Bocconi di Milano, città in cui vive ancora oggi.

Attualmente è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Vita sentimentale

Attualmente Gianmaria Antinolfi è single. Tuttavia è ricordato per essere finito al centro di un gossip che riguarda un flirt con Belen Rogriguez nel luglio del 2020, dopo la rottura del matrimonio tra lei e De Martino. I due sono stati paparazzati durante un weekend in barca a Capri, dove hanno festeggiato il compleanno di lui, dove sono stati beccati a scambiarsi effusioni spinte.