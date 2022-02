Alessandro Roja, chi è: età, moglie, figli, carriera, serie tv, film

Alessandro Roja è nato a Roma il 4 giugno del 1978. Ha 43 anni e il suo segno zodiacale è Gemelli.

Di professione fa l’attore, è noto per il suo ruolo nella serie tv Romanzo Criminale, in cui interpreta il personaggio Dandi. Attualmente è uno dei protagonisti della serie tv “Non mi lasciare”, in onda su Rai 1.

Vita sentimentale

Dal 2013 è sposato con Claudia Ranieri, figlia dell’allenatore di calcio Claudio Ranieri. I due sono genitori di Orlando, nato nel 2014, e Dorotea, avuta nel 2019.

Carriera, serie tv, film

Alessandro raggiunge la sua notorietà attraverso la serie tv Romanzo criminale, in cui interpreta Dandi per due stagioni.

Nel 2009, arriva al cinema con il film “Feisbum”, nel 2010 è tra i protagonisti di “Tutto l’amore del mondo”, nel 2011 è Bruno in “L’erede – The Heir”.

Nel 2021, prende parte alla produzione cinematografica “Diabolik” mentre, nel gennaio 2022, recita accanto a Vittoria Puccini e Sarah Felberbaum in “Non mi lasciare”, fiction in onda su Rai 1.