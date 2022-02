Barù, chi è: famiglia nobile, età, fidanzata, grande fratello vip

Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, in arte Barù, è un discendente di una delle famiglie nobili più antiche d’Italia.

Barù è un enologo e un amante della gastronomia, è noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Pechino Express insieme a suo zio Costantino della Gherardesca; successivamente ha partecipato a svariati programmi tv, in particolare di cucina, nelle vesti di giudice e opinionista.

Lo zio di Barù è Costantino della Gherardesca, che conosciamo molto bene. Insieme hanno studiato in un collegio in Svizzera. Mentre nel 1995 si è trasferito con la madre e la sorella negli Stati Uniti dove si è iscritto all’Università di San Diego specializzandosi in enologia. Oltre allo studio, Barù Gaetani ha sempre praticato sport, come lotta libera e football.

Attualmente Barù è un famoso food influencer ed è anche uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.