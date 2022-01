Mangiare yogurt tutti i giorni: ecco le incredibili conseguenze

Lo yogurt è un prodotto alimentare ampiamente consumato in tutto il mondo. È un alimento dalla tipica consistenza cremosa e dal sapore leggermente acidulo. È un prodotto ottenuto dalla fermentazione del latte con fermenti selezionati. Durante la fermentazione, lo zucchero lattosio nel latte viene convertito in acido lattico. Di solito lo yogurt è fatto con latte di vacca, ma oggi sul mercato sono disponibili molti prodotti diversi per soddisfare tutti i gusti. Ad esempio, ci sono yogurt a base di latte non caseario, senza lattosio, magro, oppure puoi scegliere yogurt a base di latte vegetale come soia, avena, mandorla o cocco.

Come si fa lo yogurt?

Il processo di produzione dello yogurt è molto semplice, partendo dalla selezione di tutte le materie prime, mescolandole, omogeneizzandole e sottoponendole ad alta temperatura, dopo il trattamento termico, viene inserita la coltura microbica precedentemente selezionata e in seguito a questo passaggio può iniziare la fermentazione. Terminata la fermentazione, lo yogurt è pronto per essere confezionato e venduto.

Composizione nutrizionale dello yogurt

Lo yogurt è un alimento che viene spesso incluso nelle diete dimagranti a causa della sua sazietà, ma fornisce anche poche calorie, soprattutto quando si preferiscono tipi magri come lo yogurt greco o cibi a basso contenuto di grassi. Ma, in generale, lo yogurt è altamente consigliato, è molto importante introdurlo in una dieta sana ed equilibrata, ha molti benefici per il nostro organismo, in particolare il nostro intestino, per la presenza di fermenti lattici.

La composizione chimica dello yogurt varia a seconda della tipologia di yogurt che si consuma, in alcuni yogurt può essere più elevato l’apporto proteico, in altri i grassi possono essere più abbondanti, qui di seguito andremo a vedere per 100 grammi di yogurt bianco i nutrienti che apporta:

proteine: 3,8 g

grassi: 3,9 g

carboidrati: 4,3 g

minerali (soprattutto calcio)

vitamine