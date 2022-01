Oroscopo Branko domani, 1 febbraio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO BRANKO – Inizia il mese di febbraio, dedicato all’amore grazie alla presenza di San Valentino. Cosa dicono le stelle? Favoriti i single o le storie di lunga data? L’astrologo Branko ci dà qualche suggerimento.

Oroscopo Branko domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: Vi piace portare avanti gli affari da soli, anche perché siete molto autonomo. Ma oggi è il caso di apprezzare i vantaggi che vi offre il lavoro di squadra, quindi siate aperti alle collaborazioni.

Toro: Oggi avete un atteggiamento quasi ribelle. Non siete nelle condizioni di sopportare le angherie degli altri, e saprete farvi valere.

Gemelli: Avete fatti grandi progressi in campo professionale, e giustamente ne andate fieri. Ma tenetelo per voi: non è questo il momento per mostrare agli altri il vostro successo.

Cancro: Vi sentite un po’ soli: vi sembra che nessuno sia in grado di comprendervi davvero. Cercate una persona amica che vi sappia ascoltare, fa sempre bene.

Oroscopo Branko domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: Mettete il freno; avete bisogno di rallentare e di diminuire il vostro carico di lavoro. Fatelo senza eccessive preoccupazioni: siete sulla strada giusta, e andare un po’ più piano non sarà di certo un ostacolo.

Vergine: State cercando di rimettere in ordine le cose; avete bisogno di semplicità. Ma a volte sono proprio i vostri bisogni e i vostri desideri a creare caso; fate hiarezza in voi stessi prima di tutto.

Bilancia: L’entusiasmo e la voglia di fare sono davvero al top. Purtroppo non è detto che questo sia sufficiente a fare realizzare le cose come desiderate voi.

Scorpione: Il vostro intuito è davvero molto sviluppato oggi. Seguitelo con fiducia: potrebbe aiutarvi a risolvere alcuni ostacoli sul vostro cammino.

Oroscopo Branko domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: Il vostro carisma oggi è pronto a mettersi in gioco: sfruttate le opportunità che vi dà. Soprattutto puntate alle questioni essenziali, senza perdervi in frivolezze.

Capricorno: Una giornata in cui le emozioni del passato si fanno risentire, come se riviveste momenti che avete già affrontato. Fate attenzione che questo non vi distragga e non vi faccia restare indietro sul lavoro.

Acquario: Il vostro buonumore contagerà positivamente chi vi circonda. Siete molto ricettivi e presenti: sfruttate questo opportunità, sia sul lavoro che nelle relazioni personali.

Pesci: Energia alle stelle! Non preoccupatevi se sul cammino di oggi si presenta qualche ostacolo. Siete abbastanza in forma per superare ogni cosa.