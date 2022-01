Oroscopo domani, 1 febbraio 2022: previsioni per tutti i segni

Previsioni astraologiche per il primo giorno di febbraio. Come andrà l’amore, nel mese di San Valentino? E sul lavoro, come muoversi? I pianeti ci danno indicazioni su quello a cui dobbiamo fare attenzione; seguiamo i consigli delle stelle.

Per il nati dell’Ariete

La Luna e il Sole vi danno energia in abbondanza per affrontare questo martedì. Riuscirete ad affontare tutti gli impegni senza sentirvi stanchi.

Per i nati del Toro

Qualche disscussione con i familiari per le vosstre scelte in ambito professionale; non vi resta che valutare le vostre decisioni e, se per voi sono quelle giuste, tenere duro sulla stessa linea.

Per i nati dei Gemelli

Avete voglia di autonomia e di creatività. molti concetti stimolanti si affollano nella vostra mente, che vi spingono a chiudere le questioni di lavoro e dedicarvi al relax.

Per i nati del Cancro

Potrebbe arrivare una soluzione inattesa a qualche soatcolo che si era presentato sul lavoro; le vostre esigenze saranno finalente soddisfatte. A patto di gestire le esigenze con saggezza, senza forzare le cose.

Per i nati del Leone

Non tutto è sotto il vostro controllo; quindi non prendetevela se i programmi prendono una piega indesiderata. Non date colpe a nessuno, nemmeno a voi stessi.

Per i nati della Vergine

Cupido, protagonista di febbraio, potrebbe portarvi un nuovo amore. Urano è dalla vostra parte e vi porta intuizioni e suggermenti.

Per i nati della Bilancia

Oggi la vosstra mente è particolarmente lucida, per questo potete cogliere nuovi asppetti dei problemi che avete di fronte. Puntate sul ragionamento, più che sulla passione, per le faccende delicate.

Per i nati dello Scorpione

Qualcosa vi spinge alla ribellione, ma attenzione a non creare tensioni con amici e familiari, soprattutto per argomenti poco importanti. Seguite il vostro istinto, quando vi suggerisce di fare un passo indietro.

Per i nati del Sagittario

La Luna favorisce momenti di incontro e di scambio con persone che condividono la vostra visione delle cose. Avete una leggerezza nell’anima e fiducia; giornata positiva.

Per i nati del Capricorno

Il primo giorno di febbraio vi porta un momento sereno e pieno di ottimismo: bene anche la situazione economica e quella professionale.

Per i nati dell’Acquario

Si prospetta un mese pieno di appuntamenti e impegni: organizzatevi in anticipo, o rischiate di dover fare vere e proprie acrobazie. L’equilibrio richiede compromesso fra le priorità vostre e quelle degli altri.

Per i nati dei Pesci

Pertite bene nel nuovo mese, potendo prendere decisioni sagge per i vostri progetti; saprete comunicare con efficacia le idee che avete in mente.