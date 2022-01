Oroscopo Paolo Fox domani, 1 febbraio 2022: previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX – Il notissimo astrologo Paolo Fox legge per noi i pianeti, pr illustrare i piani astrali segno per segno. Ecco l’oroscopo per domani, per scoprire se il vostro segno è fra quelli fortunati.

Oroscopo Paolo Fox domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete: Venere è dissonante, in questo inizio del mese di febbraio; nelle relazioni potreste avere più di un ripensamento. Anche per il lavoro, un po’ di pazienza; serve qualche settimana per vedere le cose migliorare nettamente.

Toro: Venere è dalla vostra parte. quindi a te non resta che lasciarti trasportare dal vento dell’amore. Nel lavoro, fate attenzione ai rapporti personali.

Gemelli: Se c’è qualche cosa in spseso nella vostraa relazione, è il momento per chiarirlo. In arrivo ottime notizie sul lavoro, ma dovete fare attenzione alle questioni legali.

Cancro: Avete qualche problema nella sfera sentimentale; il suggerimento che vi dà Venere è quello di cercare di evitare i problemi al momento, più che affrontarli di petto. Attenzione alle relazioni anche sul lavoro: cercate di essere di aiuto a un collega in difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone: L’amore va un po’ a rilento; anche per chi è single bisogna attendere ancora un po’ l’incontro giusto. In recupero invece la sfera professionale, possono arrivare delle soddisfazioni.

Vergine: Venere e Marte vi proteggono, quindi è un buon periodo per le storie romantiche. Qualche cambiamento in vista sul lavoro; questo vi spinge a essere ancor più perfezionisti, ma evitate di esaurire le energie.

Bilancia: Anche per questo mese Venere ci è contrario, ma finalmente da marzo le cose cambiano. Novità in arrivo sul lavoro, per qualcuno addirittura un trasferimento.

Scorpione: Venere è favorevole, quindi l’amore va a gonfie vele. Ma sono importanti le relazioni anche in campo professionale; quindi attenzione al rapporto con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: Giove non è un grande alleato ora, quindi attenzione a discussioni che potrebbero creare rotture. Per fortuna, è il momento giusto anche per appianare le divergenze nelle relazioni d’amore.

Capricorno: Venere e Marte sono dalla vostra parte, quindi un cielo favorevole all’amore. I pianeti sono ben predisposti anche per la carriera: avrete idee ed energie in abbondanza.

Acquario: Ancora un po’ di pazienza per i single; ci sono belle novità in arrivo ma da marzo, quando avrete Venere dalla vostra parte. Ora è il tempo di prepararsi a quello che sboccerà poi.

Pesci: Grandi emozioni nelle storie romantiche grazie a Marte e Venere dalla vostra parte. Concentratevi sul lavoro per eliminare i problemi: arriva un periodo importante.