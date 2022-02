Sandra Ceccarelli, chi è: età, film, serie tv, marito, figli

Sandra Ceccarelli è nata il 3 luglio del 1967 a Milano. Ha 54 anni, il suo segno zodiacale è Cancro.

La sua carriera come attrice inizia negli anni Ottanta con il film Segreti Segreti di Giuseppe Bertolucci. Successivamente, però, l’attrice ha voluto dedicarsi ad altri settori, come quello della moda, finendo poi per tornare sul grande e piccolo schermo.

Vita sentimentale

L’attrice è molto riservata, poco si sa della sua vita privata. Attualmente non sembra avere una relazione sentimentale. Molti giornali sostengono che l’attrice non si sia mai sposata e non abbia avuto figli.

Filmografia

Sandra Ceccarelli ha recitato in numerosi film, ecco nello specifico dove possiamo trovarla:

Segreti segreti (nel 1984)

Tre storie (nel 1998)

Tandem (nel 2000)

Il mestiere delle armi (nel 2001)

Luce dei miei occhi (nel 2001)

Il più bel giorno della mia vita (nel 2002)

La forza del passato (nel 2002)

La vita che vorrei (nel 2004)

Tu la conosci Claudia? (nel 2004)

Klimt (nel 2006)

Family game (nel 2006)

Libertas (nel 2006)

Piano, Solo (nel 2007)

I demoni di San Pietroburgo (nel 2007)

Il resto della notte (nel 2008)

Il richiamo (nel 2009)

La variabile umana (nel 2013)

L’intrepido (nel 2013)

Storie sospese (nel 2015)

Gli sdraiati (nel 2017)

Red Land (Rosso Istria) (nel 2018)

Gli anni amari (nel 2020)

In televisione possiamo trovarla in: Il destino di un principe, Donne assassine, L’ultimo papa re, Romeo e Giulietta, Il bosco, Romanzo siciliano. Scomparsa, Nero a metà, Non uccidere, Pezzi unici e La guerra è finita.