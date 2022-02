Sarah Felberbaum, chi è: età, fidanzato, serie tv, film

Sarah Felberbaum nasce il 20 marzo 1980 a Londra. Ha 41 anni, il suo segno zodiacale è Pesci. La sua è una famiglia multietnica in quanto il padre è statunitense di origini russo-ungheresi mentre la madre è inglese. La famiglia Felberbaum si trasferisce in Italia quando Sarah ha solo un anno.

E’ conosciuta per aver preso parte a diverse produzioni cinematografiche e televisive di grande successo. Inoltre Sarah è la moglie di Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma. I due stanno insieme dal 2009. Il matrimonio è avvenuto il 23 maggio 2015 alle Maldive. Dalla loro unione sono nati Olivia Rose, il 14 febbraio 2014, e Noah, il 3 settembre 2016.

Carriera

Agli esordi della sua carriera, Sarah compare come modella in un videoclip di Nek e dei Zero Assoluto. Nel 2000 assume per la prima volta la conduzione del celebre programma Top of the Pops, in onda su Rai Due.

Sarah ha fatto parte del cast dell’acclamata serie tv I Medici, trasmessa su Rai Uno, accanto ad attori del calibro di Dustin Hoffman e Richard Madden.

A partire da gennaio 2022, prende parte alla serie tv “Non mi lasciare”, accanto a Vittoria Puccini e Alessandro Roja.