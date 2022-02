Achille Lauro, chi è: fidanzata, canzoni e scelta del nome

Chi è Achille Lauro, uno dei maggiori protagonisti della musica italiana attuale? si è fatto notare negli ultimi tempi, per la sua originalità, come artista e come personaggio. Scopriamo qualcosa di più si di lui.

Chi è Achille Lauro

Achille Lauro è un rapper a cantautore italiano classe ’90. Negli ultimi anni, le sue diverse partecipazioni al Festival di Sanremo lo hanno portato sotto i riflettori soprattutto per la stravaganza e l’originalità degli abiti e della messa in scena, oltre che per le canzoni di grande successo soprattutto nel pubblico più giovane.

La scelta del nome

Achille Lauro è lo pseudonimo di Lauro De Marinis, vero nome del rapper. Il cantante ha scelto questo nome d’arte dall’omonimo armatore e politico partenopeo Achille Lauro. Una scelta dunque dettata in maniera molto semplice dall’associazione che facevano in molti quando lui era più giovane tra il suo nome di battesimo, Lauro, e il cognome dello stesso armatore.

Fidanzata di Achille Lauro

Per quel che riguarda la vita sentimentale del rapper Achille Lauro, sappiamo che è fidanzato da diversi anni con una ragazza di nome Francesca; di lei tuttavia non si hanno molte informazioni poiché il cantante non è solito parlare molto della propria vita privata. I due a ogni modo son stati fotografati insieme più volte e pare che la loro storica relazione prosegua a gonfie vele.

Canzoni più note

Nel 2012 Achille Lauro pubblica il suo primo mixtape (cassetta mista) intitolato Barabba Mixtape, e poi il successivo Harvard Mixtape. Nel 2014 esce invece l’album Achille Idol Immortale con la partecipazione di diversi artisti tra i quali Marracash e Coez. Seguono poi l’EP Young Crazy e il secondo album intitolato Dio c’è, che lo portano ad avere sempre più successo. Nel 2016 esce il terzo album Ragazzi madre e successivamente il quarto intitolato Pour l’amour.

Il momento che più di tutti lo porta poi al successo è la partecipazione alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce, il quale è soggetto di diverse polemiche ma, allo stesso tempo, riceve un grande consenso dal pubblico. In seguito pubblica l’amatissimo singolo C’est la vie e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con l’inedito Me ne frego. Ma il brani del cantante sono ancora molti e impossibile non citare il più recente successo Mille, con Orietta Berti e Fedez.