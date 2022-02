Amadeus, chi è: età, moglie,dove è nato, malattia

Amadeus è tra i volti più amati e conosciuti della televisione italiana. Dal matrimonio alla malattia, ecco cosa sappiamo della sua vita privata.

Amedeo Umberto Risa Sebastianelli, in arte Amadeus, è un conduttore televisivo. Dopo i suoi esordi in radio, è divenuto noto per alcuni programmi di successo come I soliti Ignoti e L’eredità. Ora conduce Il Festival di Sanremo, per il quale svolge anche il ruolo di direttore artistico. Di seguito scopriremo quando è nato, con chi è sposato e di quel malattia soffre.

Amadeus, cosa sappiamo della sua vita privata

Nato sotto il segno della Vergine il 4 settembre del 1962 a Ravenna, Amadeus ha oggi 59 anni, ma certo non li dimostra.

Quest’anno è alla sua terza esperienza come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Mentre nelle due precedenti edizioni era affiancato alla conduzione da Fiorello, quest’anno vedremo al suo fianco sul palco del teatro Ariston delle co-conduttrici.

Estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata, vediamo cosa sappiamo di lui.

Le mogli e i figli

Amadeus ha sposato nel 1993 in prime nozze Marisa Di Martino. Dal matrimonio, durato ben 14 anni, è nata Alice. Nel corso degli anni il rapporto di coppia si è incrinato conducendo, nel 2007, a un inevitabile divorzio.

Già nel 2003, mentre era ancora sposato con Marisa Di Martino, il conduttore aveva instaurato una relazione con la showgirl Giovanna Civitillo. Nel 2009 i due si sposano e, lo stesso anni, nasce il secondo figlio di Amadeus, José Alberto. La coppia vive ora a Milano e nel 2019 ha rinnovato il giuramento di matrimonio.

Amadeus: la malattia

A vederlo, sempre sorridente e solare, non lo si direbbe, eppure Amadeus porta i segni di una malattia che lo ha colpito molti anni fa.

La rivelazione, avvenuta durante un’intervista, è stata davvero inaspettata. Amadeus ha raccontato di essere stato tra la vita e la morte all’età di 7 anni, a causa di una malattia che lo ha costretto a trascorrere molti giorni in ospedale. Dopo quella traumatica esperienza, della quale portò per molto tempo i segni, in quanto gli impedì di fare sport e di giocare come gli altri bambini della sua età, divenne ipocondriaco.