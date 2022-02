Ana Mena, chi è: altezza, fisico e fidanzato

Chi è Ana Mena, cantante straniera amatissima dal pubblico italiano? Vediamolo insieme come ha esordito e cossa sta facendo ora.

Chi è Ana Mena

Ana Mena Rojas è un’attrice e cantante spagnola particolarmente conosciuta in Italia per aver collaborato in alcuni brani di successo di diversi artisti italiani. Questa sua notorietà l’ha portata anche ad essere scelta per la partecipazione al Festival di Sanremo 2022; anche se c’è stata più di una obiezione a causa della nazionalità della cantante non idonea, secondo alcuni, a partecipare al Festival della Canzone Italiana. Amadeus, conduttore del Festival, ha però prontamente placato le polemiche affermando che la sua partecipazione non viola in nessun modo il regolamento del Festival stesso.

Caratteristiche fisiche

Ana si presenta come una bellissima ragazza dai tratti tipicamente latini. È alta circa 163 cm e pesa 53 kg. Molte ragazze nel corso del tempo hanno preso Ana come riferimento di bellezza tentando di emulare i tratti caratteristici del fisico e i lunghi capelli biondi.

Vita privata

Ana è nata ad Estepona in Andalusia nel 1997, quindi ha 24 anni. Ha iniziato a interessarsi alla musica fin da piccola proprio grazie all’influenza dei suoi genitori. Attualmente, Ana è fidanzata con Brahim Abdelkader Dìaz, calciatore del Milan di nazionalità spagnola. Brahim gioca come centrocampista offensivo ed è di recente stati riscattato dal Real Madrid.

Esordi e Carriera di Ana Mena

Ana Mena ha ottenuto la sua popolarità nel 2006 per la vittoria ai Veo Veo Awards, per poi decollare definitivamente con la partecipazione alla serie spagnola Marisol, la pelicula. Come attrice, la sua partecipazione più importante è stata nella pellicola di Pedro Almodovar intitolata La pelle che abito. Mentre come cantante a pubblicato diversi brani di successo, dapprima componendo colonne sonore per diversi progetti televisivi e cinematografici, e poi con veri e propri inediti musicali come No soy como tú crees, Loco como yo, Se fue e Ahora lloras tú. Grazie alla sua musica ottiene consenso in diversi paesi del mondo tra i quali l’Italia, dove è particolarmente amata per la collaborazione con artisti come Fred De Palma e Rocco Hunt con i brani Una volta ancora, A un passo dalla luna e Un bacio all’improvviso.