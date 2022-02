Anna Mazzamauro, chi è: età, biografia, marito, figlio, programmi tv

Anna Mazzamauro nasce a Roma il 1 dicembre del 1938, ha 84 anni. E’ una famosa attrice che ha raggiunto la notorietà per aver interpretato il personaggio della signorina Silvani, l’impiegata “irraggiungibile” per il ragionier Ugo Fantozzi. Anna ha ottenuto una nomination al Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista nel 1976 per Fantozzi e nel 1994 per Fantozzi in paradiso. Nella sua carriera non ha recitato solo in commedie ma anche in film drammatici.

Anna Mazzamauro: chi è il marito, figlia Anna è stata sposata con Bartolomeo Scavia, dalla loro unione è nata Guendalina Scavia nel 1970. Anna Mazzamauro è stata picchiata: ecco cosa è successo Durante le prove del film di Fausto Brizzi “Poveri ma ricchi l’attrice è intervenuta sovrapponendo le sue battute a quelle di un altro attore nel 2015. Quest’ultimo l’ha strattonata e l’ha colpita all’orecchio. È stata portata in ospedale: i medici hanno trovato qui un danno al menisco dell’orecchio, motivo per cui ora, a causa di danni permanenti, deve utilizzare l’apparecchio acustico.