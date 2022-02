Dargen D’amico, chi è: occhiali e fidanzata

Chi è Dargen D’amico? Uno dei più eclettici personaggi dello scenario della musica italiana. Se non lo conosci, prosegui la lettura per scoprire quache curiosità.

Chi è Dargen D’amico

Dargen D’amico è lo pseudonimo di Jacopo D’amico, cantautore, rapper, disc jockey e produttore discografico italiano. Dargen, classe ’80, è fondatore dell’etichetta discografica indipendente Giada Mesi. Nella sua musica è solito inserire tematiche personali e intimiste, definendosi lui stesso come cantautorap. Nel 2022 viene scelto per la partecipazione al Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

Occhiali di Dargen D’amico

Il tratto più distintivo di Dargen D’amico sono senza dubbio gli occhiali scuri che indossa sempre. Lo stesso rapper ha detto che questi occhiali lo aiutano semplicemente nei fastidi creati dalla luce artificiale, e allo stesso tempo permettono di nascondere i segreti del suo animo. D’altronde, si sa, gli occhi sono lo specchio dell’anima.

Vita privata

Dargen D’amico è nato a Milano e fin da giovane si è fatto riconoscere per la partecipazione alle sfide di freestyle delle strade milanesi. Dargen è sempre stato molto riservato, per questo rispetto alla sua vita privata non si hanno particolari informazioni, tantomeno per quel che riguarda i legami sentimentali del rapper. Voci di corridoio dicono però che Dargen sia attualmente single.

Carriera di Dargen D’amico

Dargen, fin dagli esordi, forma il gruppo Sacre Scuole con Gué Pequeno e Jake La Furia per poi scioglierlo successivamente. Dargen ha poi intrapreso una carriera da solista pubblicando nel 2006 l’album Musica senza musicisti. Successivamente partecipa come collaboratore e compositore a brani di vari artisti e pubblica altri inediti e album di successo affrontando tematiche attuali e di estrema rilevanza. Tra le collaborazioni spiccano quelle con Fabri Fibra, Marracash, Rancore, Fedez, J-Ax, Enrico Ruggeri, Andrea Nardinocchi, Max Pezzali e il gruppo Perturbazione.

Tra gli album più recenti del rapper troviamo L’ottava, Variazioni in collaborazione con la pianista italiana Isabella Turso, Ondagranda realizzato in collaborazione con Emiliano Pepe, e Bir Tawil. Nel 2021 Dargen spicca come autore dei brani Dieci e Chiamami per nome rispettivamente di Annalisa e Francesca Michielin con Fedez, presentati al Festival di Sanremo. Nel 2022 è invece lui stesso a prendere parte al Festival della Canzone Italiana con il brano Dove si balla.