Elizabeth Moss, chi è: età, biografia, marito, figlio, film

Elizabeth Moss nasce il 24 luglio 1982 a Los Angeles dai musicisti Ron e Linda Moss che sono cresciuti con il desiderio di farla diventare una ballerina professionista, motivo per cui durante la sua adolescenza, ha perseguito si trasferisce a New York per iniziare a studiare all’Academy of American Ballet. Tuttavia, dopo essere entrata al Kennedy Center di Washington, il suo percorso si è interrotto proprio a causa della recitazione. Per conciliare studi e carriera, ha iniziato a studiare a casa e si è diplomata alla giovane età di 16 anni. Oggi ha 39 anni.

Tutti la conosciamo per la parte di Peggy Olson in Mad Men e per quella di June Osborne in The Handmaid’s Tale, ma la carriera come attrice di Elisabeth Moss incomincia anni prima e si divide tra cinema e serie tv. Per il ruolo di Peggy ha vinto due Emmy Award ed è stata candidata per un Golden Globe. Per il ruolo di June viene premiata con un Emmy Award e con un Golden Globe.

La ricordiamo infatti per i suoi ruoli nei film: The West Wing, Ragazze Interrotte e nella miniserie The Top of the Lake – Il mistero del lago.

Vita privata

Dal 2009 al 2010 è stata sposata con la star Fred Armisen. È membro dell’organizzazione Scientology. Non ha figli, attualmente.