Gianni Morandi: età, altezza, figli, moglie, sorelle e matrimonio

Gianni Morandi non è solo un artista che ha fatto la storia della musica italiana, è lui la musica italiana. Sulla breccia da sempre, da quando appena ragazzino apparve per la prima volta sulla TV nazionale facendo battere molti cuori, ha saputo adattarsi in modo mirabile ai tempi che cambiano. Il suo segreto? La naturalezza, il suo essere “un comune mortale”, con errori e strafalcioni evidenti a tutti. Come la sua ostinazione a gestire i suoi social da sé, nonostante sia totalmente negato per la tecnologia! Scopriamo insieme questo bravo cantante.

Quanti anni ha Gianni Morandi

Giovanni Luigi Morandi è nato a Monghidoro, vicino Bologna, l’11 dicembre 1944. Ha quindi la bellezza di 77 anni portati in modo fantastico!

Altezza, peso … curiosità

Alto circa 1,75 metri, si mantiene in ottima forma. Infatti il suo peso non supera i 70 kg. Ha un sorriso solare, occhi verdi e capelli che porta ancora scuri, di un colore marrone-rossiccio. Ha un vizio che non riesce proprio a vincere: il tifo sfegatato per il suo Bologna!

Carriera

Figlio di umili operai, cresciuto in un ambiente comunista insieme alle sorelle Nadia e Barbara, Gianni inizia da giovanissimo a cantare. Nonostante tenti la carriera da pugile, poco più che adolescente, sarà la sua voce a farlo notare. Partecipa a diversi concorsi canori e nel 1962 diventa una star grazie alla canzone “Andavo a cento all’ora” rimandata da tutti i juke-box del tempo. Nel 1964 vince il Cantagiro e diventa l’idolo di migliaia di ragazzine. Da allora, la sua carriera è stata una continua ascesa. Ha saputo riadattare il proprio stile e la musica ai tempi che cambiavano e alla voce che maturava, restando fino ad oggi uno dei numeri uno della musica italiana. Nel 2022 partecipa a Sanremo “contro” suo nipote, figlio della figlia Marianna: Paolo Antonacci.

Vita privata di Gianni Morandi

Nel 1966, a soli 22 anni, sposa Laura Efrikian. Con lei avrà tre figli: Serena (morta poco dopo la nascita), Marianna e Marco. La coppia divorzia nel 1979. Dal 2004 Morandi è sposato con Anna Dan dalla quale aveva già avuto il figlio Pietro, nel 1997.

La figlia Marianna ha sposato Biagio Antonacci; quindi Gianni Morandi ha anche un genero cantautore e, come detto, anche un nipote cantante. Una famiglia dedita alla musica.