Lodovica Comello, chi è: età, biografia, marito, figlio, programmi tv

Lodovica Comello è un’attrice, conduttrice radiofonica e televisiva, doppiatrice e cantante italiana. E’ nata il 13 aprile 1990 a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine. Ha 32 anni e il suo segno zodiacale è Ariete.

Carriera

Nel 2011 viene selezionata per una nuova serie tv di produzione della Disney Channel chiamata Violetta. La serie cambia completamente la vita di Lodovica: la ragazza infatti parte per Buenos Aires, frequenta un corso intensivo di spagnolo per poter recitare la parte di Francesca.

Dal 2015 è alla guida di Italia’s Got Talent, talent show prodotto da Sky e in onda su TV8 (l’edizione del 2022 sarà la sesta che condurrà). Alterna così il suo lavoro di conduzione del “Singing in the car” e “Kid’s Got Talent” con la partecipazione nel film “Poveri ma ricchi” di Fausto Brizzi.

Nel 2011 viene selezionata per una nuova serie tv di produzione della Disney Channel chiamata Violetta. La serie cambia completamente la vita di Lodovica: la ragazza infatti parte per Buenos Aires, frequenta un corso intensivo di spagnolo per poter recitare la parte di Francesca.

Vita privata

Il 1 aprile 2015 ha sposato Tomas Goldschidt, un produttore argentino di sei anni più grande di Lodovica. I due si sono conosciuti sul set di “Violetta” e l’amore ha fatto sì che Thomas si trasferisse in Italia per Lodovica. Nel 2019 hanno dato alla luce il loro primo figlio, Teo.