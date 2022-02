Lucia Ocone, chi è: età, biografia, marito, figlio, programmi tv

Lucia Ocone è nata ad Albano Laziale il 3 maggio del 1974 ed è una nota comica, imitatrice e attrice. Ha 47 anni.

Ha frequentato dapprima il seminario di Recitazione del Metodo Stanislavsky e poi ha seguito alcuni corsi presso la Scuola Beatrice Bracco. Ma all’inizio degli anni ’90 Lucia esordisce in televisione in Bulli e pupe, spin-off estivo della trasmissione Nonè la Rai. Da qui ha iniziato a muovere i primi passi per far conoscere al pubblico le sue divertenti parodie. Ha lavorato in vari spettacoli e ha recitato sul grande schermo durante la sua illustre carriera.

Lucia Ocone: chi è il marito, figli, vita privata

Lucia Ocone non è sposata e non ha figli. E’ molto riservata per quanto riguarda l’aspetto della sua vita privata.

Imitazioni

Lucia Ocone ha modellato molti personaggi nel corso della sua straordinaria carriera, e tutti hanno avuto un tale successo che sono diventati veri e propri personaggi di culto, senza tempo. Questi video sono apparsi su YouTube e sono stati visti migliaia di volte. Tra il 1992 e il 1994 ha collaborato a due versioni di Non è la Rai con la parrucchiera Deborah Tacchia o la maga Lucia. Le più famose sono ovviamente VeroniKa, Anna Marchesini, Loretta Goggi e Mina.