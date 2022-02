Maneskin, chi sono: età, droga e significato

Band musicale nata nel 2015 , i Maneskin hanno raggiunto la notorietà circa due anni dopo, nel 2017, dopo la partecipazione al reality musicale X-Factor.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchi: questi i nomi dei componenti, tutti romani, del gruppo musicale Maneskin, vincitore l’anno scorso del 71° Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest. La loro fama ha varcato in poco tempo i confini nazionali, tanto da vederli aprire il concerto a Las Vegas dei Rolling Stone.

Scopriamo qualcosa di più su questo giovane gruppo di artisti.

Maneskin: chi sono

Il gruppo è formato da quattro componenti: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchi.

Damiano, leader del gruppo, con i suoi 21 anni è il più grande del quartetto; seguono poi la bassista Vittoria e Ethan, il batterista, entrambi di 20 anni. Thomas, il chitarrista, è invece il componente più giovane, avendo appena 19 anni.

Tutti e tre questi giovani e talentuosi artisti sono nati a Roma e, nel 2015, hanno deciso di unirsi per dar vita a questa spettacolare band pop rock.

Già prima del grande passo, i quattro ragazzi suonavano insieme, esibendosi come artisti di strada per le vie di Roma. Famosa è la foto che li ritrae durante un’esibizione in Via del Corso.

Dopo la partecipazione a X-Factor nel 2017, dove si classificarono secondi, firmarono il loro promo contratto discografico con la Sony Music e poterono pubblicare il loro primissimo album intitolato Il ballo della vita.

Maneskin: cosa significa

Maneskin è un termine di origine danese che significa “chiaro di luna”. Il nome è stato scelto dalla Victoria, le cui origini sono appunto danesi, in occasione di un contest al quale dovevano presentare la band con un nome. Il nome scelto, inizialmente provvisorio, divenne poi definitiva.

La droga

L’anno scorso i Maneskin furono sotto accusa a causa della presunta assunzione di cocaina in occasione dell’Eurovision. Un filmato mostrava Damiano, leader della band, chinarsi sul tavolino. Qualcuno, con spirito malevolo, aveva ipotizzato che stesse assumendo della cocaina.

La band aveva immediatamente smentito le accuse, affermando di essere contrari all’uso della droga. Dopo accurate indagini, i Maneskin sono stati scagionati dalle accuse.