Nicolas Cage, chi è: età, biografia, moglie, figli, film

Nicolas Cage pseudonimo di Nicolas Kim Coppola nasce a Long Beach, in California, il 7 gennaio 1964, ha 57 anni. Il padre ha origini italiane, mentre la madre è polacca e tedesca. I suoi genitori si separano quando lui ha solo 12 anni.

Nicolas Cage, nella sua lunga carriera, ha ricevuto diverse nomination per gli Oscar. Nel 1995 viene candidato e vince un Oscar per il film Via da Las Vegas. Invece, nel 2003 viene nominato, ma non riesce a vincere l’Oscar per Il ladro di orchidee.

Vita privata

Sappiamo che nel 1990 ha come fidanzata la modella Christina Fulton. Cinque anni dopo sposa Patricia Arquette, dalla quale divorzia nel 2000. Da lì a poco sposa Lisa Marie Presley, i due però si separano separano nel 2004. Alcuni mesi dopo, sposa Alice Kim, ma anche questo matrimonio finisce, esattamente nel 2016. Infine, nel 2019 sposa Erika Koike, divorziando anche da lei. Capiamo bene come il nostro Nicolas non sia molto fortunato in amore. In compenso ha avuto due splendidi figli, uno con Christina e uno con Alice: Weston e Kal-el.

Fimografia