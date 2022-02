Ornella Muti, chi è: figlio, marito e problemi economici

Grande artista del cinema italiano, Ornella Muti ha al suo attivo coltre 90 film, tutti diretti da importanti registi e girati a fianco di noti attori.

È stato sottolineando questi importanti aspetti della carriera dell’artista romana, che Amadeus ne ha annunciato la partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2022. In particolare, potremo vedere la Muti sul palco il 1° febbraio, primo giorno del Festival.

Ornella Muti: chi è

Francesca Romana Rivelli, nota come Ornella Muti, nasce a Roma il 9 marzo 1955, sotto il segno dei pesci. Con i suoi oltre 50 anni di carriera alle spalle, è una della attrici più note e amate del cinema nostrano.

Ornella ha partecipato al suo primo film ad appena 14 anni. Si trattava di La moglie più bella, diretto dal regista Damiano Damiani, e tra gli attori vedeva Alessio Orano, il quale, appena cinque anni dopo, avrebbe sposato l’attrice.

Davvero tanti i registi con i quali ha lavorato; tra questi troviamo alcuni dei più importanti nomi del cinema, come Mario Monicelli, Ettore Scola, Dino Risi, Paolo Virzì e persino Woody Allen.

Mariti e figli

La muti ha sposato in prime nozze l’attore Alessio Orano, conosciuto sul set durante le riprese del primo film al quale prese parte. Il matrimonio, celebrato nel 1975, durò fino al 1981.

Sette anni dopo sposò Federico Fachinetti, dal quale ebbe due figli, Carolina, nata nel 1984, e Andrea, nato nel 1987. Nel 1996 la relazione si incrinò e i due divorziarono.

Incerto il padre della terza figlia, Naike, nata nel 1974, ancora prima del primo matrimonio. Ornella ha sempre tenuto nascosto il nome dell’uomo.

Dopo il divorzio dal secondo marito, Ornella si fidanza con Stefano Piccolo, un chirurgo plastico. La relazione dura fino al 2008, quando l’attrice inizierà una nuova storia con Fabrice Kerhervé, un imprenditore francese. Sembra però che anche questa relazione sia ora giunta al termine.

Ornella Muti: i problemi economici

Alcuni anni fa, per l’esattezza nel 2017, la Muti, insieme al resto della famiglia, ha subito uno sfratto dalla casa romana in cui viveva, nella zona Balduina. A quanto sembra, lo sfratto era sopraggiunto per il mancato pagamento di ben 80 mila euro di affitto.