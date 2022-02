Gaetano Pecoraro, chi è: età, moglie, figli, programmi tv, trapianto

Gaetano Pecoraro è un giornalista italiano noto per la sua partecipazione al programma Le Iene.

E’ nato a Palermo il 4 settembre 1984. Ha 37 anni e il suo segno zodiacale è Vergine.

Carriera

Le sue prime esperienze televisive avvengono nel 2011, quando Gaetano viene invitato a partecipare al programma telesivo Piazzapulita in onda su La7. Dal 2015 entra nella squadra de Le Iene, per occuparsi di inchieste giudiziarie di un certo spessore.

Nel dicembre 2021 ha condotto uno speciale sulla pandemia da Covid, dal titolo Due anni di Covid.

La vita privata di Gaetano Pecoraro: moglie e figli

Della vita privata del giornalista non si conosce molto. Sappiamo però che ha una compagna di nome Marilù Palmieri e un figlio di nome Giuseppe.

Curiosità

Nonostante sia un giornalista molto in gamba, le ricerche di moltissimi utenti su internet riguardano un aspetto particolarmente in solito, ovvero i suoi capelli. Sembra infatti che negli ultimi anni il giornalista abbia avuto un’importante ricrescita e dunque sono in molti a chiedersi se si sia sottoposto a un trapianto di capelli o meno.