Keanu Reeves, chi è: età, film, vita, fidanzata, beneficienza

Keanu Charles Reeves è nato a Beirut, 2 settembre 1964. E’ un attore canadese e ha 56 anni. E’ fidanzato con l’artista quarantaseienne Alexandra Grant.

Keanu è famoso soprattutto per aver interpretato Neo nella tetralogia di fantascienza Matrix. Altri suoi ruoli di spicco riguardano: Scott Favor nel dramma Belli e dannati, Jack Traven in Speed, Shane Falco in Le riserve, il principe Siddhārtha in Piccolo Buddha, l’avvocato Kevin Lomax nel thriller soprannaturale L’avvocato del diavolo, l’alieno Klaatu in Ultimatum alla Terra, il detective Johnny Utah in Point Break, John Constantine nell’omonimo film, Johnny Mnemonic e John Wick.

Beneficienza

L’attore Keanu Reeves è un personaggio molto amato, anche per la sua generosità. Ha dato in beneficienza tutto il suo stipendio guadagnato dal suo ruolo nel film Matrix.