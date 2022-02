Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 4 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko rappresentano l’eccellenza in fatto di astrologia, due dei nomi più comuni e facilmente associabili ai segni zodiacali. In maniera parallela ma non per forza così simile, le previsioni rappresentano una normalità assodata per migliaia di fans.

Ecco quanto previsto dai due astrologi per i segni di Capricorno, Sagittario, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani Paolo fox 4 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Lo stress potrebbe influenzare sul vostro umore ma non permettete alla stanchezza mental di incidere sulle vostre scelte, sopratutto lavorative: presto potreste pentirvi e non più in grado di rimediare.

Sagittario – Nuove amicizie in vista, anche se non è il miglior periodo per fare progetti di svago, molto meglio godersi gli affetti nell’immediato senza per forza di cose dover pensare al futuro.

Acquario – Grandi novità non ce ne saranno da nessun punto di vista, eccezion fatta per il lavoro: anche se potrebbe sembrare una giornata noiosa, potrete già percepire alcune piccole novità che si paleseranno completamente a partire dalla metà del mese.

Pesci – Un po’ troppo timidi ma sopratutto “contratti”, forse eccessivamente preoccupati dai possibili errori ma questi potrebbero essere causati proprio da questi timori. In sostanza, un cane che si morde la coda.

Oroscopo domani Branko 4 febbraio: Capricorno, Sagittario, Acquario, Pesci

Capricorno – Evitate di giudicare prima di conoscere appieno un determinato contesto, in questo periodo particolare sarà estremamaente difficile per tutti schierarsi senza incappare in alcuni errori.

Sagittario – Periodo florido ma non esente da difficoltà, tuttavia queste serviranno anche a “tenervi sulle spine” in senso positivo, altrimenti potreste abbattervi psicologicamente con facilità.

Acquario – Le avversità non rappresenteranno un vero problema per gli Acquario sia in amore che nella cerchia delle amicizie, i vostri cari potranno fare affidamento sul vostro buon cuore almeno fino al weekend, che sarà invece più “tosto” per voi.

Pesci – Il lavoro andrà meglio di quanto potreste aver preventivato, provate a dimostare di avere ancora energia dopo i primi giorni indubbiamente un po’ faticosi.