Oroscopo domani Paolo fox e Branko, 4 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko ritorna anche oggi, con le proiezioni relative alla giornata di domani: i due astrologi, delle verie e proprie garanzie dello stesso ambito, sono tra i più conosciuti nel nostro paese pur avendo avuto un percorso piuttosto differente.

Ecco le previsioni in vista di domani per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo fox 4 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Sarete estremamente affidabili ed alla mano, ma siate pronti anche ad accogliere sia consigli che qualche critica costruttiva, senza agire d’impeto ad ogni piccola provocazione. Lavorate di “cervello”.

Vergine– Lasciate viaggiare la mente, una dose importante di creatività farà capolino ma dovrete essere “furbi” a lasciarla libera di vagare. Anche in amore dovrete essere meno “puntigliosi” e caustici.

Bilancia – Al di fuori del contesto lavorativo tutto ok, i problemi saranno riscontrabili proprio in quello professionale, dove sarete meno produttivi del solito e ciò creerà alcuni possibili dissidi tra i vostri colleghi.

Scorpione – Non c’è niente di male ad ammettere di aver sbagliato, ma se l’ammenda viene percepita come un modo per autogiustificarsi rischia di sortire l’effetto opposto. Maggiore naturalezza nelle vostre parole sarà decisamente consigliabile.

Oroscopo domani Branko 4 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Leone – Un po’ trascurati anche nell’aspetto, badate anche a voi, non c’è niente di egoistico o egocentrico in tal senso. Lavoro ok, piccole novità vi permetteranno di tenere alta la concentrazione.

Vergine– Estremamente abili a gestire le energie, difetterete in quanto a tatto, ecco perchè è sarà consigliabile lavorare un po’ in disparte, magari da soli, finchè non ritroveretre lucidità.

Bilancia – Enormi possibilità di investimento nel breve periodo ma occhio a non “gettarvi a capofitto” nel primo progetto che si paleserà ai vostri occhi. Valutate bene.

Scorpione – Un ostacolo sarà per l’appunto solo qualcosa di aggirabile o comunque di non così grave. Se basterà un piccolo dettaglio per mandarvi “fuori giri” evidentemente è sintomo di poca sicurezza nei vostri mezzi.