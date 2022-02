Uma Thurman, chi è: età, vita privata, film, curiosità

Uma Thurman nasce il 29 aprile 1970 a Boston, negli Stati Uniti. Il suo segno zodiacale è Toro. Oggi ha 51 anni. Il suo secondo nome è Karuna. Mentre il nome “Uma” nella lingua hindi si riferisce alla dea della luce.

Ha un passato come modella, ma la sua fama diventa internazionale come attrice.

Vita privata

Nel 1990, ha sposato Gary Oldman. I due divorziano nel 1992. Nel 1998 avviene il matrimonio con Ethan Hawke, dal quale ha avuto due figli: Maya Ray e Roan. Il divorzio è arrivato nel 2005…

Uma Thurman ha ritrovato l’amore al fianco di Arpad Busson, al quale è stata legata dal 2011 al 2014. Dalla loro unione è nata la terzogenita della star, Luna.

Dopo il naufragio della relazione, l’attrice ha avuto altre due storie importanti, che per diverso tempo hanno occupato le cronache rosa. Stiamo parlando dell’amore per Timothy Hutton e John Cusack.

Filmografia

(2018) Dark hall – Madame Duret

(2015) Il sapore del successo – Simone

(2013) Nymphomaniac Vol. I – Mrs. H

(2013) Nymphomaniac Vol. II – Mrs. H

(2013) Blind – Suzanne

(2012) Love, Marilyn – I diari segreti – Se stessa

(2012) Quello che so sull’amore –

(2011) Comic movie – Lois Lane

(2011) Bel Ami –

(2010) Ceremony – Zoe

(2010) Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini – Medusa

(2009) Motherhood – Il bello di essere mamma – Eliza

(2008) Un marito di troppo – Dott. Emma Lloyd

(2008) Davanti agli occhi – Diana

(2006) La mia super ex ragazza – Jenny Johnson/G-girl

(2005) The Producers: una gaia commedia neonazista – Ulla

(2005) Prime – Rafi Gardet

(2005) Be cool – Edie Athens

(2004) Kill Bill vol. 2 – La sposa

(2003) Paycheck – Rachel

(2003) Kill Bill vol. 1 – La sposa

(2002) Hysterical blindness – Debby

(2001) Chelsea Walls – Grace

(2001) Tape – Amy

(2000) The Golden Bowl – Charlotte Stant

(2000) Vatel – Anne de Montausier

(1999) Accordi e disaccordi – Blanche

(1998) The Avengers – Agenti speciali – Emma Peel

(1998) I Miserabili – Fantine

(1997) Gattaca – La porta dell’universo – Irene Cassini

(1997) Batman & Robin – Poison Ivy/Dr. Pamela Isley

(1996) Un uomo in prestito – Noelle Slusarsky

(1996) Beautiful Girls – Andera

(1995) Duke of Groove (Film Tv) – Maya

(1995) Un mese al lago – Miss Beaumont

(1994) Pulp Fiction – Mia Wallace

(1993) Cowgirls il nuovo sesso – Sissy Hankshaw

(1993) Lo sbirro, il boss e la bionda – Glory

(1992) Analisi finale – Diana Baylor

(1992) Gli occhi del delitto – Helena Robertson

(1991) Robin Hood: la leggenda (Film Tv) – Marian

(1990) Cheerleader Camp II – Courtney Daniels

(1990) Dalla parte del cuore – Daphne

(1990) Henry & June – June Miller

(1988) Le relazioni pericolose – Cécile de Volanges

(1988) La grande promessa – Georgia Elkans

(1988) Le avventure del Barone di Munchausen – Venus/Rose

(1987) Kiss Daddy Goodnight – Laura

Curiosità

Uma Thurman ha partecipato al movimento #MeToo, dichiarando di essere stata molestata dal produttore cinematografico Harvey Weinstein, con cui lavorò insieme nei film Pulp Fiction e Kill Bill.